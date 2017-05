Premiéra Valerián a mesto tisícich planét a Cara Delevingne - ZN.SK

Už v júli do slovenských kín dorazí efektmi a mimozemšťanmi nabitá novinka Valerián a mesto tisícich planét. Úchvatná vizuálna scéna plná efektov a sveta rôznych rás, planét, ako aj nových technológií, bude rozprávať príbeh mladého Valeriána, ktorý spolu s Laureline prechádzajú vesmír a udržiavajú poriadok na územiach obývaných ľuďmi. Sú strážcami poriadku, vládni agenti s veľkou zodpovednosťou.

Valerián a Laureline ako nevšedný párik… teda nepárik

Valerián je mladý, celkom pobláznený do Laureline. Laureline tak neustále čelí narážkam a pokusom Valeriána, ktorý si však nedá napriek neustálemu odmietaniu povedať. Na príkaz hlavného veliteľa musia vyraziť do medzigalaktického mesta Alfa, ktoré sa neustále rozrastá. Výnimočné miesto má za cieľ pre spoločné dobro spojiť vedomosti a technológie mnohých rás a národov. Ako to už býva, vždy sa nájde niekto, kto to všetko chce zneužiť pre ovládnutie druhých. Nuž a práve to bude dôvod, prečo musí tento nevšedný párik merať cestu až sem a vypátrať pôvodcu týchto nekalých plánov.

Herecké obsadenie

Filmári ani nemohli vybrať lepšie. Úlohu Laureline dostala Cara Delevingne, topmodelka, avšak stále taktiež herečka. Známa napríklad filmovou podobou románu Johna Greena, Papierové mestá. Valeriána si zahral Dane DeHaan. 29 ročný mladík si už zahral vo filmoch Lincoln, Kronika, alebo Amazing Spider-Man 2. Postavu kľúčového veliteľa získal britský herec Clive Owen. Zaujímavé je však aj ďalšie obsadenie. Mená ako Ethan Hawke, John Goodman, alebo Rihanna sú ďalším spestrením. Režisérom filmu je dnes už veľmi dobre známe meno. Luc Besson má za sebou už naozaj veľa. 58 ročný francúzsky režisér sa vo filmovom svete presadil filmami ako Leon, Piaty element, komédiou Taxi, Taxi Taxi, Wasabi, akčnou sériou Kurier, Colombiana, mnohými filmami medzi týmito spomínými, alebo naposledy výrazne sci-fi lahôdkou Lucy.

Zaujímavosť: Predlohou pre film bol komix a francúzsko-japonský 40 dielny animovaný seriál Valerian and Laureline z roku 2007 autorskej dvojice Pierre Christin a Jean-Claude Mézières.