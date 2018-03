Pozor na ňu! Knižná novinka Nočný vták sa vám dostane do hlavy - ZN.SK

Už 13. marca sa v predaji objaví knižná novinka Nočný vták od Briana Freemana. O tom, že sa vám dostane do hlavy nemôže byť pochýb. Triler určený predovšetkým čitateľom, ktorí túžia po výbornej zápletke a napätí, z hlavy jednoducho nepustíte. Prečo?

Nočný vták Briana Freemana

Predstavte si situáciu, ktorá sa vám v živote stala a negatívne vás ovplyvnila natoľko, až to považujete za vyvolávač strach, fóbiu s ktorou bojujete. Spadli ste do vody a teraz z nej máte panický strach. Strach, ktorý sa postupom času dostáva až do štádia, že sa prestanete umývať a robí vám problém aj napiť sa vody z pohára. Logicky vyhľadáte pomoc.

Odborníčka vás pomocou hypnózy opäť dostane do danej situácie, vyvolá vo vás spomienku pádu do vody a pomaly ju pretvára. Zmení ju natoľko, že po pár sedeniach je všetko v poriadku, vaša trauma je vymazaná a vy si to ani neuvedomujete. Prijmete pohár s vodou a bez problému sa napijete. ALE! To, že sa vám niekto dokáže takto jednoducho dostať do hlavy môže mať aj svoju negatívnu stránku. Môže vo vás zasiať správanie niekoho iného a vy urobíte veci, ktoré by vám pri plnom vedomí ani nenapadli… Napríklad skočíte z mosta…

Spoločné jedno meno

Keď niekoľko žien po nevysvetliteľnom nervovom kolapse spácha samovraždu, Frost Easton zo sanfranciskej polície má pred sebou záhadný prípad. Na prvý pohľad nesúvisiace obete majú jedno spoločné. Všetky boli pacientkami renomovanej psychiatričky Francescy Steinovej, ktorá pomocou spornej terapie vymazáva pacientom z pamäti traumatické spomienky.

Okrem Eastona vedie vyšetrovanie na vlastnú päsť aj Steinová. Obaja začnú dostávať tajuplné správy od kohosi, kto sa podpisuje ako Nočný vták. Prípad postupne nadobudne osobný charakter a na povrch vyplávajú dávne tajomstvá. Steinová musí čeliť záhadným výpadkom pamäti a Easton zasa vrahovi, ktorý pozná jeho najhoršiu spomienku.

Počet obetí rastie a Nočný vták sťahuje slučku okolo Eastona a Steinovej čoraz tesnejšie. Na všetko odhodlaný policajt a brilantná psychiatrička musia zastaviť rafinovaného vraha, skôr ako ovládne myseľ ďalšej mladej ženy.

Z anglického originálu The Night Bird (Thomas & Mercer, Seattle 2017) preložila Beata Horná.

360 stranová kniha v tvrdej väzbe, 1. vydanie v slovenčine

Autor: Brian Freeman

Vydalo slovenské vydavateľstvo IKAR, a.s.

Knihu si môžete kúpiť na: https://www.bux.sk/knihy/389384-nocny-vtak.html

Pripravila Naninka