Kateryna Sadurska z Ukrajiny a nový rekord v potápaní (82 metrov)

Zdá sa, že pri jej úspechoch skrátka niektorým ľuďom nerobí problém úspešná príprava, tréning a ťažká poraziteľnosť ďalšími športovcami po nej. Problémom je to, že je Ukrajinka a médiá jej venujú priestor s pocitom, že inej národnosti by takýto priestor venovaný nebol. Ide pritom o krásny úspech, a s podobnými sa zoznamujeme bežne. Iba frustrované nenávistné komentáre sa pri Talianke a Japonke objavovali menej, prípadne pri Ruske neboli práve aktuálne.

Hoci jednotlivé úspechy zahraničných potápačov a potápačiek sa v médiách objavujú pomerne bežne, úspech ukrajinskej športovkyne prekonáva mnoho iných. Dokonca ona sama prekonáva samu seba, ak sa opakovane dostávala na hranicu nad 70 metrov a nedávno aj na hranicu 80 metrov. Internetové diskusie však prevažne na Facebook neznesú samotný fakt, že médiá venujú pozornosť práve tomu, že športovkyňa je z Ukrajiny. To aj napriek tomu, že médiá venujú pozornosť každému podobnému úspechu v tomto nebezpečnom športe. Jeho praktizovanie pritom patrí medzi najnebezpečnejšie a každý jeden športovec, tréner a zabezpečovateľ priebehu súťaží, meraní a techniky vždy apeluje, aby nikto nič podobné neskúšal bez prípravy a odbornej pomoci. Kateryna Sadurska by pritom mohla hovoriť o vplyve bezohľadnej vojny na jej život viac ako facebookový diskutéri z pohodlia domova. Jej rodné mesto Mykolajiv je poznačené ruskou inváziou, smrťou aj rozsiahlymi škodami.

