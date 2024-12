Prečo sa snehová guľa pod plameňom netopí? Už čoskoro

Už čoskoro sa objaví sneh vo väčšej miere, ako len lokálne doteraz. Snehová guľa a zapaľovač, či zápalky na videu. Je vám to už známe? Nálady konšpirátorov, v ktorých nachádzajú vlastné vysvetlenia na mnoho javov v prírode sa opäť dostanú k v posledných rokoch obľúbenému pokusu. Opäť sa objavia videá trúfalých dôkazov o tom, že nám niekto niečo zatajuje. Alebo sa koná veľké sprisahanie a ovládanie počasia. Emóciami konšpirátorov zamávajú videá, na ktorých odvážlivci stlačia snehovú guľu a podržia ju nad plameňom sviečky. Lenže vždy len tak krátko, aby sa stihlo dokázať niečo „veľmi vážne“.

Dlhšie to nebude, pretože by pokus vyšiel na zmar. Pokus, ktorý staršej generácii vo vyspelejších krajinách ukazovali učitelia fyziky a chémie na školách už krátko po II. svetovej vojne a aký v Československu poznali naši starí rodičia tiež, sa na dlhší čas vytratil. Návrat tohto triku sa však spája s absolútnym nepochopením toho, ako funguje svet okolo nás a dokazuje značné medzery vo vzdelávaní.

Teória konšpirátorov: prečo sa snehová guľa netopí?

Ak niekto na videu opäť umiestni snehovú guľu nad plameň sviečky (naozaj len na krátko) a tá sa netopí, má svetu a ľuďom dokázať hneď niekoľko rôznych údajných faktov. Zásadné zlyhanie konšpirátorov je, že sa sami nevedia zjednotiť vo výmysloch a tak existuje viacero verzií. Podľa jednej je netopiaci sneh umelý a plný jedov. Podľa iných je to vplyv vesmíru. Najčastejšie sa dozvieme, že za to môže chemtrails (vodná para vznikajúca pri obrovskom teplotnom rozdiely preletom lietadiel a výsledné čiary na oblohe). Počuť sme však mohli aj verzie o chemických látkach, ktoré infikujú prírodu a majú usmrtiť ľudí, aby prežili len tí, čo majú protilátky.

Inou verziou sú hormóny meniace mužov na ženy a opačne, alebo ovládanie mysle. Priam totožné tvrdenia, aké sa objavujú aj pri potravinách označených malou žabkou z daždového pralesa. Tá pritom symbolizuje len to, že suroviny, ktoré sa použili pri potravine, boli vypestované v súlade s udržateľnosťou prírody a systém pracovnej sily sa nespája s vykorisťovaním. Ušľachtilá myšlienka je dezinformátormi s veľkou vervou prezentovaná skrátka inak. Pretože cesta rozprávky o sprisahaní a tajnom spolku, ktorý má za cieľ vyvraždenie ľudstva sú jednoducho lepšie lákadlo. Lenže pravda o netopiacom snehu je menej zaujímavá pre nevzdelaných a zábavná pre vzdelaných. V skutočnosti ide o úplne prirodzený jav, ktorý má jednoduché vysvetlenie.

1. Prečo snehová guľa „netopí“ na kvapalnú vodu?

Sneh je tvorený drobnými ľadovými kryštálmi, ktoré obsahujú vzduchové medzery a hoci je stlačený, stále má vysokú schopnosť absorbcie ďalšej vody, ktorá môže pri nízkych teplotách tvoriť tvrdý ľad. Ak takáto guľa neabsorbuje veľa tekutej vody, nestane sa z nej tvrdá ľadová guľa. Keď stlačíte snehovú guľu, tieto kryštály sa spoja (pevnosť spojenia závisí od tlaku stlačenia), no vo vnútri gule stále zostáva určitý podiel vzduchu a schopnosť absorbcie vody v tekutom stave. Ak snehovú guľu vystavíte priamemu plameňu:

Sublimácia: Časť ľadu sa premení priamo na vodnú paru (vynechá sa tekuté skupenstvo). Toto je bežný jav pri vysokých teplotách a nízkom tlaku.

Časť ľadu sa premení priamo na vodnú paru (vynechá sa tekuté skupenstvo). Toto je bežný jav pri vysokých teplotách a nízkom tlaku. Absorpcia vody: Zvyšná roztopená voda sa môže okamžite vstrebať späť do tých častí snehovej gule, ktoré sú schopné absorbovať ďalšiu vodu do určitej hranice. Tá sa skrátka vpíja aj smerom na hor. Presne ako špongia, ktorá je veľmi suchá. Špongia ma svoju absorbčnú vlastnosť pri styku s vodou a skupenstvo vody. Voda nedrží nejaký tvar, ale pohybuje sa tak, ako káže fyzika, gravitácia, alebo práve absorbčné vlastnosti utierok… špongii, ale aj snehovej gule. To si ostatne vyskúšajte pokojne sami. Snehovú guľu zo snehu ponorte do misky, v ktorej máte studený čaj do výšky 2 cm a farba čaju sa práve vďaka absorbcii dostane oveľa vyššie, než by konšpirátor čakal.

Pri krátkom pôsobení slabého tepla voda netečie

Preto snehová guľa nevyzerá, že by „tiekla“. Kvapalná voda vzniká, ale nie je viditeľná, pretože je okamžite absorbovaná. Ak by ale plameň zostal dlhšie a s guľou by konšpirátor nepohyboval, začnú sa objavovať kvapky pre presýtenosť. Toto ale na videách neuvidíte. Vždy budú zámerne používať malý plameň len krátko a s guľou musia točiť, inak by odhalili, že ide o klamstvo. A pritom toto klamstvo uvádzajú pod vlastným menom. Dokonca sa im guľa topí vo vlastných rukách, čo si všimnú pozorní a ak by ju hodili do hrnca, stane sa z nej normálna voda. Pod nadpis „Pri krátkom pôsobení slabého tepla voda netečie“ hovorí, že voda netečie. Ak by sa však takéhoto miesta mimo plameň dotýkala aj ľudská ruka, voda by sa vydávala aj jej smerom a ruka by mimo spaľujúci plameň cítila aj výskyt vody.

2. Prečo snehová guľa černie?

Hlavný argument konšpirátorov je, že ľad horí, zuhoľnatie, ale netopí sa. Sú to nehorázne výmysly a nesprávne pomenovanie toho, čo vidíme. Čierne škvrny na povrchu snehovej gule sú výsledkom sadzí, ktoré vznikajú pri nedokonalom horení plynu v zapaľovači a sadze sa objavujú aj pri horení síry na zápalkách.

Horenie plynu: Bežný zapaľovač používa bután, ktorý pri spaľovaní produkuje oxid uhličitý, vodnú paru a niekedy aj sadze (najmä ak plameň nie je dostatočne „čistý“).

Bežný zapaľovač používa bután, ktorý pri spaľovaní produkuje oxid uhličitý, vodnú paru a niekedy aj sadze (najmä ak plameň nie je dostatočne „čistý“). Priame nanášanie sadzí: Snehová guľa je studená, takže sadze sa na jej povrchu okamžite zachytávajú. Čierna farba teda neznamená, že sneh je „chemický“ alebo „umelý“ – je to len nečistota zo samotného plameňa.

3. Mýtus „umelého snehu“ a jeho šírenie

Tento jav bol mnohokrát spochybnený odborníkmi a vyvrátený experimentami, ktoré ukazujú, že rovnaký efekt nastane s akýmkoľvek prirodzeným snehom. V Nepále, Číne, milovanom Rusku, v Kanade aj v Antarktíde. Napriek tomu sa každý rok objavujú videá, ktoré z neho robia senzáciu. Ich autori často opomínajú:

Fyzikálne princípy sublimácie a absorpcie vody.

Fakt, že sused samotného konšpirátora urobí rovnaký pokus bez odchádzania gule zo zahrievaného miesta a dokáže, že ide o blud

Tiež to celé opomína vplyv sadzí pri spaľovaní plynu.

Tieto fenomény nemajú nič spoločné s konšpiráciami o chemtrails, ale s obyčajnou neznalosťou fyziky a chémie.

Ako tento jav demonštrovať doma?

Skúste si tento efekt preskúmať sami a vráťme mu funkciu, akú mal pri zábave a vzdelávaní, keď sa mohol človek s rozumom dozviedieť niečo zaujímavé o fyzike a chémií bez toho, aby ním lomcovali emócie o sprisahaní a videách internetových odborníkov z Facebooku:

Zoberte čistý sneh z exteriéru a stlačte ho do gule. Pridržte ho nad plameňom zapaľovača na pár sekúnd. Sledujte, ako vznikajú čierne škvrny (sadze) a ako sneh „mizne“, ale netečie.

Pre ďalší experiment môžete skúsiť topiť sneh v nádobe. Aby ste videli, že skutočne obsahuje iba vodu a nie žiadne „umelé prísady“. To, že je v snehu aj niečo navyše je prirodzené. Možno to budú sadze z vášho komína, ak ide o sneh zo strechy. Vo voľnej prírode výkaly vtákov, psov po psíčkaroch, hlina, semená rastlín, prach a spaliny áut a podobne. Zmienka o nečistotách je však naozaj len drobnou poistkou voči tým, ktorí za každú cenu hľadajú dôkaz, že v snehu nie je len voda. Alebo že sa pokus o vyvrátenie hoaxu „nevydaril. Aj drobnosť stačí dezinformačnej scéne, aby operovala o „nespoľahlivosti vedeckých tvrdení“. Samozrejme. Na mnohých miestach nájdeme aj žltý sneh a z neho čistá voda naozaj nebude.

Záhadné „nezvyčajné“ správanie snehu nad plameňom zapaľovača je jednoduchý prírodný jav, ktorý možno ľahko vysvetliť pomocou základných fyzikálnych a chemických princípov. Zčernenie spôsobujú sadze a absencia kvapalnej vody na povrchu je výsledkom sublimácie a absorpcie. Žiadny dôkaz o umelom snehu alebo chemtrails sa v tomto prípade nenachádza – len obyčajná fyzika.