Španielska Barcelona: kľúčové múzeá, pamiatky a turistické ciele

Barcelona je slávne katalánske mesto v Španielsku, domov slávneho futbalového mužstva, aj miestom, v ktorom panujú rôzne nálady proti turistom.. Sú miesta, ktoré nás lákajú viac a iné menej. Tie najdôležitejšie, ktoré by ste mali zahrnúť do svojho itinerára zahŕňajú skvosty architektúry, umenia, aj miestnej kultúry. Ktoré to sú?

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy