Kanárske ostrovy: aký je ostrov Fuerteventura a dovolenka na ňom? Travel

Fuerteventura je jeden z Kanárskych ostrovov, ležiaci južne od Lanzarote a východne od Tenerife. Ako súčasť Španielska je územím Európskej únie a tak platíte Eurom, cestujete na občiansky preukaz, prijímate hovory a internet tak ako v susednom Rakúsku. V prvom rade si však môžete užíva more, trochu exotiky, ale pokojne aj vodné športy ako surf a kitesurf. Fuerteventura vie ponúknuť každému niečo, čo vidieť aj na zložení turistov. Ak sa sem chystáte, možno oceníte niekoľko základných informácií, ktoré vedia napovedať, či je Fuerteventura naozaj niečo pre vás.

Fuerteventura je suchá

Nečakajte pralesy, stromy, trávniky, či celé háje plné rastlín. Podobne ako ostrov Sal na južnejších Kapverdských ostrovoch, aj Fuerteventura je sopečný ostrov, tvorený najmä sopečnou činnosťou a následne vrásnením a dvíhaním vápencových dosiek. Mnoho pohorí je viditeľne sopečného pôvodu a viac je tu kamenia a skál, ako zelene. Počítajte preto s tým, že viac jer tu geologických krás ako tých zelených.

Fuerteventura je veterná

Ostrov je viac veterný. Slnko je tu príjemné, páli ako má, opáli ešte viac ako by ste čakali. No vie byť zradné. Pri neustálom pofukovaní, či náhlom vetre môže pôsobiť ako neúčinné, no spoznáte to večer, či na druhý deň podľa farby pokožky. Natierať sa správnym krémom tak má svoj zmysel. Podobne veterný je aj kapverdský Sal, ktorý je podobný na Fuerteventuru aj tým, čo znamená vietor pre ostrov. Má to totiž súvis so športom.

Krásne pláže

Niektoré pláže sú nádherné, niekde je teplá voda, no vo všeobecnosti je Atlantik chladný všade kdekoľvek idete. Krásne pieskové pláže nájdete prekvapivo v malých zátokách pri kamenistom pobreží na severe, ale hlavne na juhu v Morro Jable a aj na iných lokalitách. Napríklad v blízksoti letiska, letovisko Caleta de Fuste, má peknú rozľahlú pláž.

Raj pre surferov a kitesurfistov

Hoci sa za raj surferov a kitesurferov považujú mnohé svetové lokality, aj Fuerteventura sa radí medzi ne. Corralejo na viacerých lokalitách, aj južnejšie v prírodnom parku s piesočnými dunami ponúka príležitosť pre kitesurfistov, či ak chcete kitesurferov. Podmienky sú tu výborné, o čom svedčí obľúbenosť hlavne medzi nemeckými akčnejšími návštevníkmi.

Raj pre Írov a Britov

Východné pobrežie a sever je mimoriadne populárny u írskych a britských turistov. Žiaľ, vidieť to aj na vzhľade. Tetovanie po tele rôznej kvality, často na prvý pohľad rozpoznateľné tváre a silnejšie postavy sú prevažne z britských ostrovov. Na ostrov smerujú časté lety z britských ostrovov, pričom niekoľko krát za deň pristávajú linky Ryanair. Ostrov je u nich obľúbený, čo znamená, že je personál hotelov prispôsobený na angličtinu, aj zároveň na nemčinu.

Svoje miesto tu majú podniky s vysielaním futbalových prenosov, írsky národný nápoj IRN BLU v miestnych obchodoch, Irish Puby a mnoho iného. K tomu sa viaže aj ich kultúra a štýl, ktorý nemusí byť po vôli Slovákom. Slováci milujú Morro Jable, letovisko na juhu s krásnou pieskovou plážou, pestrými možnosťami služieb, nákupov, aj ubytovaním.

Najväčší ťahák je Oasis Park

Najväčším ťahákom na ostrove mimo pobrežie, pláže a kopce, je Oasis Park. Veľká ZOO s tematickými menšími parkami, či skôr expozíciou s aktívnou účasťou. Klietky aj veľké výbehy. Zaujať môže veľké množstvo tiav, ktoré tu chovajú, africké slony, žirafy, ktorých hlavy sa pohybujú pri vás. Šou s tuleňmi a hľadisko je v cene lístka, rovnako ako šou s dravými vtákmi. Za príplatok je stretnutie s lemurmi.

Vedia prečo je to za príplatok, lemurov sme mali možnosť už v ruke držať už v minulosti, takže pocitom pri ich kožuchu celkom rozumieme rovnako ako záujmu o kontakt s nimi. Zoo je veľký ťahák a zaujímavé je, že doprava do Zoo je z ostrovných hotelov bezplatná, vďaka autobusovej linke premávajúcej medzi ZOO a strediskami.

Aj kultúrne a historické krásy

Ostrov má aj svoje kultúrne a historické akcie. Mestečká v ktorých sa žije, alebo žilo aj v minulosti, občas poskytnú aj pohľad na históriu, staré strelnice, obranné veže, staré stavby, historické centrá a podobne. Niektoré je nutné hľadať viac, iné sú na očiach oveľa rýchlejšie a jasnejšie. Atraktívne môžu byť stavby ako sú mlyny, ruiny, staršie stavby, niektoré hradby, ale tiež majáky. Dôležité miesta pre lodnú dopravu, aj keď dnes skôr pre menšie lode. Úprava pobrežia na niektorých miestach je tiež svojim spôsobom atrakcia.

Príjemní ľudia

Španieli sú príjemní a priateľskí ľudia. Počítajte s tým, že vám radi zastavia ešte skôr, ako sa na prechod pre chodcov vôbec rozhodnete vstúpiť. Príjemní vedia byť aj v službách, čo je to, o čom sa u nás len hovorí a predsa to Slovákom stále chýba. Nemáte tu ťažkosti požičať si auto, alebo vyhľadať pomoc, ak sa vám stala nepríjemnosť, či ste niečo stratili. Na Slovensku máme možnosť vidieť trend kultu mladých. Fuerteventura si všíma zručnosti a kvalitu práce starších čašníkov. Muži takmer v dôchodcovskom veku sú bežnou súčasťou reštaurácií. U nás si aj napriek dobrým skúsenostiam a znalostiam hľadajú prácu ťažko. Miesto dostávajú mladší.

Určité porovnania sa do článku zatiahli veľmi ľahko, hoci môžu byť len názorom nevystihujúcim väčšinu ostrova.