Morro Jable, letovisko na ostrove Fuerteventura, obľúbené Slovákmi

Sú miesta, ktoré na ostrove Fuerteventura, jedného z Kanárskych ostrovov, lákajú viac a iné menej. Morro Jable je letovisko nachádzajúce sa na juhu ostrova, zhruba hodinku cesty od letiska nachádzajúceho sa na východnom pobreží. Španielsky ostrov prináša výhody európskej únie v rámci cestovania, no v rámci svojich prírodných predpokladov môže ponúknuť aj to, prečo sem zavíta tak veľa Slovákov. Krásne pláže a dobré možnosti pre turistiku.

Morro Jable a možnosti na pobreží

V Morro Jable sa nachádza pomerne ľahko rozpoznateľná krajina. Hory, postupne prechádzajúce do roviny a následne pláž. Pláž veľmi široká, na niektorých miestach oddelená močarinou, ktorá je domovom mnohých živočíchov, vodného hmyzu aj vtáctva. Cez ňu sa prechádza po drevenej lávke, alebo na iných miestach je len prechod cez pieskovú pláž.

Pláž je to, čo najčastejšie vyhľadávajú turisti a zaujíma ich. Krásna, s jemným, nie najjemnejším svetlým pieskom, s príjemným morom a pozvoľným vstupom do mora. Taká pláž, akú si prajete pri dovolenke s malými deťmi, ale pokojne aj v páre. Sem tam sa prejde nejaký nudista, ale to je tu asi bežné. Ležadlá a slnečníky sú tu za poplatok, ale vlastné rohožky to istia. Na pláži sa nachádzajú aj kaviarne s ponukou nápojov.

Najľahšie je orientovanie vďaka veľkému majáku. Ten sa týči naozaj veľmi vysoko, vidieť ho odvšadiaľ a pláž pri ňom je naozaj krásna. Niekedy môže byť zaplavená tak, že sa na skutočnú pláž dá dostať len prebrodením cez pár metrov čistej morskej vody. Bežne a bez rečí si to radi ľudia prejdú, tatkovia zoberú kočíky do rúk a prenesú aj deti. Je to tak trochu kus prírody, hoci pre tých pohodlnejších by tu istotne pasovala nejaká lávka. Maják je modernou technologickou stavbou a pre hráčov Pokémon Go je zároveň obľúbenou lokalitou v ktorej môžu prevziať kontrolu nad „gymom“.

Mesto a možnosti v ňom

Letovisko a vlastne turistické mesto sa rozprestiera na jednej strane cesty, kým promenáda a široká pláž na druhej. Cesta je ďalej lemovaná parkovacími miestami, a keďže je tu parkovanie bezplatné, samozrejme že si tu radi zastavia aj tí, čo si požičali auto a prišli z ďaleka. Pri ceste sem je jasné, že tu nájdete čerpacie stanice, Burger King, nákupné centrá, množstvo hotelov a rôznych značkových obchodov a aj menej známych prevádzok. Je tu naozaj mnoho a v noci to tu žije. Pre náročných aj menej náročných turistov je tu dostatok príležitostí. Premávajú aj autobusy smerujúce do Oasis Parku, veľkej ZOO, ktorú považujú za najväčšiu na Kanárskych ostrovoch.

Úplnou samozrejmosťou je množstvo miestnych kaviarní, prevádzok, supermarkety s bežným tovarom ako je dostupný u nás.