John Wick 3 Parabellum trailer - premiéra a zaujímavosti o filme - ZN.SK

Zdá sa, že len čo sa objavil prvý trailer na pokračovanie úspešnej akčnej série John Wick, zaujal pozornosť aj náročnejších fanúšikov tohto žánru. Možno je to tým, že samotný hlavný predstaviteľ v podaní Keanu Reevesa má osobitnú charizmu kriminálnika, ktorý chce mier. Ale už po tretí krát sa musí pripraviť na vojnu. Presne toto je aj headlinom tretieho dielu, v ktorom pôjde o to isté ako doteraz. A žiadnemu fanúšikovi Reevsa, či Johna Wicka to neprekáža. Práve naopak. Tentoraz je na jeho hlavu vypísaná odmena 14 miliónov dolárov a to je už dosť silná motivácia vyraziť na lov.

Zaujímavosti o filme:

Názov Parabellum, pod ktorým ho uvádzajú, nie je náhodný. Odvodený je od latinského príslovia „Si vis pacem para bellum“. V preklade znamená „Keď chceš mier, priprav sa na vojnu“.

Film sa uvádza na rôznych zdrojoch rôzne. Niekde ako JOhn Wick 3, niekde ako John Wick: Chapter 3, inde práve ako Parabellum.

Znova nechýba najlepší priateľ človeka – pes.

Zlé dievča po boku Keanu Reevesa si zahrala Halle Berry.

Príbeh začína tam, kde končí dvojka.

Keanu si tu netradične zajazdí na koni a nebude to na zelenej lúke za romantickej hudby.

Keanu sa opäť stretáva s hercom, ktorý stvárnil Morpheusa v Matrixe – Laurence Fishburne

Ďalší z Matrixu čo si zahral s Keanom vo Wickovi 3 je kľúčiar Randall Duk Kim

Vo filme sa objaví aj aktuálny hráč NBA Boban Marjanovic

Do úlohy Sofie sa pôvodne podľa imdb.com počítalo aj s herečkami slávnych mien, ako Marion Cotilliard, Jennifer Beals, Eva Longoria, Salma Hayek, Penelope Cruz, Uma Thurman.

Režisér Chad Stahelski režíroval John Wick, John Wick 2 aj tretí diel. Súčasne pripravuje novú podobu slávneho Highlandera. Zaujímavosťou je, že ako herec sa objavil vo filme Constantine, kde si zahral práve s Keanu Reevsom.

Ďalšou zaujímavosťou je, že Chad Stahelski pôsobil ako kaskadér v známej trilógii Matrix. Privádza vás to k myšlienke, že sú s Keanom po toľkých stretnutiach priateľmi? Samozrejme že sú. Preto si ho režisér vybral pre Johna Wicka, alebo to bolo naopak? Stretávajú sa pomerne často aj preto, že Chad prevádzkuje prípravné štúdio pre bojové scény, kde sa pod dohľadom pripravujú bojové scény do viacerých filmov a Keanu v ňom už niečo preskákal.

John Wick: Parabellum (2019)

V kinách od 16. Mája 2019 v Čechách a od 32. Mája na Slovensku, podľa zatiaľ dostupných informácií.