Hovorí sa, že je protizákonné zomrieť v Britskom parlamente, prečo?

Vo svete existuje niekoľko miest, kde je protizákonné zomrieť. Skrátka ak by ste na danom ostrove, v budove, v meste, obci, či na posvätnej pôde zomreli, naštvali by ste miestne orgány, či hlavu štátu. Síce by vám to bolo už jedno, no zákony sú zákony. Smrťou na danom mieste by vám mohli prislúchať akési pocty, či spojenie s duchovnou silou a len tak hocikomu predsa niečo také nenáleží. Jedným z najčastejšie spomínaných miest, kde panuje takáto povera je britský parlament.

Je naozaj ilegálne zomrieť v budove Britského parlamentu?

Celé toto očakávanie a domnienka vyplýva z nariadení o tom, že ktokoľvek zomrie v kráľovskom paláci, má nárok na štátny pohreb so všetkými poctami. Možno ak v minulosti. Reálne sa však nič také nesplnilo nikomu zo štyroch známych obetí, ktoré na pôde britského parlamentu prišli o život. Buď násilne, či pre zhoršené zdravie. Napriek tomu v Británii panuje názor, že tento zákon sa vzťahuje aj na parlament a je v platnosti. Dokonca kolujú chýry, že chorí a slabí nie sú celé desaťročia vpúšťaní do budovy parlamentu. A čo tí štyria?

foto: Westminsterský palác, budova parlamentu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Vo Westminsterskom paláci boli v minulosti popravení Guy Fawkes a Sir Walter Raleigh. Bolo to na dvore Starého paláca skôr, než ho pohltil požiar v roku 1834. Jediný britský premiér, ktorý sa stal obeťou atentátu, Spencer Perceval bol v roku 1812 zastrelený v lobby budovy House of Commons.. Posledným mŕtvym bol Sir Alfred Billson v rovnakom lobby, avšak v roku 1907. Zradilo ho zdravie. Ani jeden nemal štátny pohreb. Dokonca ani vysokopostavený politik akým bol Spencer Perceval. Jeho pohreb sa na žiadosť vdovy konal v súkromí.

Mýtus síce zakladá na reálnych pôvodných zákonoch, no nariadenia vznikali len, aby nevznikli nároky na štátny pohreb. Zákon a trest zaň nikdy neaplikovali. Ak sa cítite veľmi zle a cítite blížiaci sa koniec, nepreskakujte brány, nerozbíjajte okná a nesnažte sa dostať dnu. Štátny pohreb bude aj naďalej prislúchať významným osobnostiam kráľovskej rodiny, politikov, alebo výnimočných osobností vo výnimočných prípadoch.