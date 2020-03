Hamsik Winery, vinárstvo a prosecco s tvárou Mareka Hamšíka

V Taliansku obľúbené ľahké perlivé víno prosecco, príbuzný francúzskemu šampanskému a slovenskému sereďskému sektu, má priaznivcov aj u nás. Veď je celosvetovo jednou z najúspešnejších typov vín na trhu, hoci nájdete aj tvrdenia o absolútnom prvenstve vôbec. Pozornejší záujemcovia a nadšenci kvalitného vína postrehli novú značku medzi vinárstvami, ktorá nesie meno známeho slovenského futbalistu. Vznik Hamsik Winery sa datuje ešte do čias, keď obhajoval dres futbalového klubu z Neapola.

Víno značky HAMSIK

Taliansky rodinný podnik Serena je popredný výrobca Prosecca. Priamo v Taliansku, u spomínaných odborníkov, sa vyrába víno, ktoré nesie značku HAMSIK WINERY. Úspech slovenského športovca a jeho záujem o víno sa spojil s kvalitou Sereny a vznikol projekt, ktorý sa čoraz viac stáva obľúbeným. Prémiová značka s charakteristickým logom zo zlatých písmen MH v sebe, je už svetovo známou značkou. Medzi športovcami, aj medzi hoteliérmi a ľuďmi z oblasti gastronómie. Zaujímavosťou je, že na Slovensku nie je až tak rozšírená, hoci nepatrí medzi cenovo neprístupné.

Fľaše s vínom a menom úspešného futbalistu sú už na trhu druhý rok a uvedené boli prostredníctvom rôznych kampaní, ako aj stretnutí športovcov, ktoré sa objavili aj na sociálnych sieťach. Zaujímavosťou je prepojenie na Hamšíkovú futbalovú školu na Slovensku, takže zisk vinárstva priamo podporuje chod a podporu mladých futbalových talentov.

Elegantné víno s dobrým pôvodom

Vinári ho pokladajú za elegantné víno dobrej chuti, ktoré pochádza z výnimočného vinárstva a z odborného zázemia výroby. Značka je známa predovšetkým medzi slovenskými hoteliérmi a luxusnými reštauráciami vďaka marketingu a obchodu, ktorý zabezpečuje otec Mareka Hamšíka Dušan.

foto: oficiálne stránky majú v predaji aj merch produkty, napríklad poháre.

Víno sa vyrába z Valdobbiadene CARTIZZE Prosecco DOCG, Prosecco DOC. Vzhľadom na “Prosecco”, pochádza samozrejme priamo z Conegliano. Slušné portfólio a neprehnaná cena dovoľuje vytvoriť zo značky populárny brand aj u nás. Zaujímavosťou je aj nealko drink, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako úlet, no zatiaľ sme ho nemali možnosť vyskúšať a posúdiť, do akej miery je to úlet aj v realite. Vína sú zastúpené v predaji aj internetových predajcov.

Šumivé vína

Klasické vína červené:

Klasické vína biele:

Nealko:

Facebook vinárstva: https://www.facebook.com/HamsikWinery/

Oficiálne stránky vinárstva a pôvod fotografií: https://hamsikwinery.com/

Sídlo značky: HAMSIK Corporation s.r.o., Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica