Prvý slovenský tanečný film Backstage a neherecké hviezdy v ňom

Už 15. marca sa môžu nadšenci street dancu a hudby tešiť na prvý slovenský tanečný film, Backstage. Viac ako jeho žáner zaujme obsadenie, v ktorom sa objavia aj neherci, celkom nečakane ľudia známy z umeleckej sféry bez hereckých skúseností, ale taktiež známe herecké tváre, z menších úloh v reklamách aj tváre filmové. Námet pritom prišiel od známeho režiséra Dušana Rapoša.

ŽI SVOJ ŽIVOT

…v to verí a podľa toho žije mladý zaľúbený pár spod Tatier plný ideálov a snov, Mary a Buddy. Spoločne so svojou tanečnou skupinou West Coast Crew snívajú o lepšej tanečnej budúcnosti a bohatstve. Najviac húževnatý je Buddy, ktorý je pre výhru schopný obetovať takmer všetko, aj lásku… a práve vtedy na scénu prichádza citlivý Hugo, u ktorého hľadá útechu a pochopenie sklamaná Mary… Pri tanečnom súboji si ich všimne uznávaný producent a pozve ich na casting do tanečnej súťaže, ktorá by im otvorila dvere do sveta šoubiznisu. Aby si splnili svoj sen o úspechu a bohatstve, musia čeliť rôznym tvrdým prekážkam, kde sú ich vzájomné vzťahy a charaktery podrobené veľmi tvrdej skúške. Postupne sa stávajú miláčikom publika a producent pre väčšiu sledovanosť vyťahuje na verejnosť ich neľahké životné osudy a skutočnosti, ktoré môžu poriadne naštrbiť ich dlhoročné priateľstvo…

S námetom pre jedinečný novodobý tanečný film pre mladých prišiel známy slovenský režisér, scenárista a textár, Dušan Rapoš (Fontána pre Zuzanu 1 – 3), ktorého sa réžijne chopila Andrea Sedláčková (Fair Play, Musím tě svést, Oběti a vrazi). Backstage je zároveň prvým filmom, v ktorom si zahrali jednotliví tanečníci úspešnej a známej slovenskej tanečnej skupiny The Pastels (jednu z hlavných postáv „Buddyho“ stvárňuje tanečník Tony Porucha) pod vedením choreografa Miňa Kereša a ich ženský protipól Ladylicious. Okrem tanečníkov sa vo filme v hlavných úlohách predstavia mladí talentovaní herci Mária Havranová (seriály: Oteckovia, Panelák, Pod povrchom) a Ondrej Hraška (Johankino tajomstvo, Láska na vlásku, Nedodržaný sľub). Andrea Sedláčková spolu s producenti stavili na istotu a po spolupráci na filme Fair Play obsadili do vedľajších úloh Romana Luknára a Judit Bárdos.



Spoluprácu na tomto filme prijal aj úspešný český spevák a ex-finalista Česko Slovenskej SuperStar, Ben Cristovao, ktorý okrem stvárnenia postavy porotcu, pre tento film spoločne s Máriou Čírovou naspievali titulnú pesničku.

Informácie o filme:

Odporúčaná prístupnosť: od 12 rokov

farebný, slovenské znenie, 2D DCP

Dĺžka: 90 min.

90 min. Premiéra: 15. marca 2018

15. marca 2018 Žáner: tanečno-hudobný/romantický film

tanečno-hudobný/romantický film Réžia: Andrea Sedláčková

Andrea Sedláčková Hrajú: Ben Cristovao, Mária Havranová, Tony Porucha, The Pastels, Ondrej Hraška, Judit Bárdos, Roman Luknár, Ivana Chýlková, Kryštof Hádek, Dušan Kaprálik a Anton Šulík