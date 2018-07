Exotické ovocie Rambután: čo to je, čo obsahuje, odkiaľ je a ako ho správne jesť?

Rambutan na prvé počutie znie ako názov krajiny v Ázii. S tou Áziou by sme ale neboli tak ďaleko. Bežné ovocie asi tak ako u nás slivky či jablká, je rozšírené v celej juhovýchodnej Ázii, no najviac sa nám s ním spája Indonézia. Rastie v mestách, parkoch, vlastných záhradách, či cielene pre spracovanie, samozrejme rovnako tak aj vo voľnej prírode. Jasno červený až bordový plod guľatého tvaru, ktorý je ešte k tomu chlpatý je zvláštny z rôznych uhlov pohľadu.

Výdatnosť stromov je slušná, no keď raz Rambutan (latinsky Nephelium lappaceum) odtrhnete, nespráva sa tak, ako iné ovocie. Kým iné druhy ešte dozrievajú, rambutan zastaví svoj rast a v podstate pri dlhšom skladovaní len stratí svoju konzistenciu a zhnije. Za celý čas svojej čerstvosti ale po odtrhnutí neprezreje.

Ako správne jesť rambutan

Pri bližšom pohľade rambutan tvorí ružová šupka so zelenými, červenými až tmavými výrastkami tvoriacimi dojem chĺpkov. Pokiaľ máte prax, môžete šupku rozdeliť prstami a odkryť mäkkú dužinu. Vo všeobecnosti sa však rambutan, aj z dôvodu šetrnosti k dužine, nareže po obvode a šupka sa stiahne prstami od seba na dve polovice. Rovnako následne aj dužina sa oddelí druhým zárezom po obvode od kôstky.

Využitie plodov a gastronomické tipy

V domácich podmienkach u nás si pokojne môžete olúpanú dužinu vložiť do úst a kôstku vypľuť, rovnako ako v ázijskej domovine v lesoch a v sadoch. Neprijateľné to je len v reštaurácii, v spoločnosti, na ulici, či na trhovisku. Kôstka, ani šupka sa nekonzumujú. Dužina sa dáva do koktailov, do zmrzliny, rôznych šalátov, ovocných mís, používa sa na dekoráciu rôznych jedál, vyrábajú sa z nej nápoje, no v prvom rade sa je surové ako stolové ovocie.

Rambutan poteší vaše telo, hoci u nás nie peňaženku

Obsahom ovocného plodu je dužina, ktorá sa podobá na liči. Chuť je sladká, zároveň príjemne kyslá, veľmi aromatická a príjemná. Aj pri liči si pripadáte, akoby ste cmúľali očnú bulvu, takže v tomto prípade nepôjde o nič nové. Priesvitná, alebo len biela dužina, ukrýva jednu kôstku. Chuťovo je príjemná a obsahuje viacero zdraviu prospešných látok. Mimo obsah vitamínu C, železa a antioxidanty pôsobí pri spaľovaní telesného tuku a tiež pôsobí na imunitu. V zaujímavostiach nájdete ešte zopár prospešných vlastností.

V ázijskej domovine patrí medzi cenovo dostupné druhy ovocia, čo sa však nedá povedať o našich končinách. Je to však jedno z mála ovocí, ktoré v sadoch a na plantážach trhajú zrelé a aj cestujú k nám zrelé. To sa nedá povedať o väčšine druhov zeleniny a ovocia, ktoré sa trhajú ešte nezrelé, aby dozreli v kontajneroch a nákladiakoch pri preprave.

Zaujímavosti o rambutane:

Strom rodí 2x do roka

Niekedy ide o hermafrodit, keďže má samčie aj samičie kvety zároveň,

Malajzijské výskumné ústavy rambutan spomínajú ako schopný nástroj použiteľný v boji proti rôznym druhom rakoviny pre množstvo vitamínov a látok.

Obsahuje aj meď a mangán s vplyvom na červené a biele krvinky

Je považovaný za super ovocie, pretože mimo spomenuté, obsahuje aj množstvo ďalších látok. Tie sú schopné v ľudskom tele aktivovať viacero procesov, doplnenie živín, obnovu poškodených buniek a mnoho iného.