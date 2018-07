Črevné problémy: rýchla pomoc a domáce recepty pri hnačke a zápche

Črevné problémy čas od času postihnú kohokoľvek. Stačí nepozornosť pri výbere jedla, konzumácia nekvalitných surovín, pokazených, baktérie, alebo len nesadne kombinácia. Pokiaľ nejde o vyslovene črevné komplikácie spôsobené chorobou, zväčša si vieme pomôcť aj domácimi radami a pomocníkmi. Najčastejšie črevné problémy sú hnačka a zápcha. Obe súvisia s tým istým, aj keď pri jednom je niečoho priveľa a iného menej ako by bolo žiadané. Ťažkosti, ktoré pretrvávajú, si vyžadujú návštevu lekára bezpodmienečne.

Domáce recepty pomáhajúce pri hnačke

V osvedčených receptoch, ktoré bojujú proti hnačke, sa veľa krát spomínajú ovsené vločky. Pomáha odvar z ovsených vločiek rovnako ako kaša z ovsených vločiek. Ideálne v kombinácii s čučoriedkami, ktoré majú od prírody bohatý zdroj potrebných vitamínov na upokojenie tráviaceho traktu.

Doprajte si ryžový puding, alebo ryžový nákyp. Jeden z receptov odporúča odvar z ryže, ktorá sa varila viac ako hodinu. Je pravdou, že ryža nebude pri takomto odvare použiteľná. Pozor však na to, aby bol po varení použiteľný samotný hrniec.

Doprajte telu elektrolyty v podobe kokosovej vody a malé balenie tvarohu. Tvaroh pôsobí na črevá, ktoré sa pri hnačke viac pohybujú a to spôsobuje silné kŕče. Tvaroh obsahuje aj prínosné látky schopné upraviť prostredie v črevách a rýchlejší návrat do normálu. Rovnako tak je význam pripisovaný mäte. Žuvaniu mätových listov, alebo mätovému čaju. Môžu za to upokojujúce a zmierňujúce účinky mäty.

Domáce recepty pomáhajúce pri zápche

Zápchu môže sppsobovať viacero zdravotných ťažkostí. Napríklad aj antibiotiká, ktoré oslabili činnosť baktérií a čriev. Pre správne posúvanie potravy v črevách je nutné naštartovať peristaltiku, čiže prirodzený posun potravy. Pomáha pitie vody, dostatok pohybu, cvičenie, ale taktiež probiotiká v prípade užívania antibiotík a oslabenia prirodzených baktérií. Pomôcť môže vláknina. Sušené hrozienka, marhule, alebo sušené figy.

Doprajte si dostatok listovej zeleniny a orechy. Doplníte tak telu horčík, ktoré má taktiež schopnosti pomôcť. Tí, ktorí majú obľubu v miernom sadomasochizme poznajú účinky čerešní a sliviek, ktoré boli zapité mliekom. U niektorých ľudí táto kombinácia dokáže veľmi rýchlo zázraky. Iným postačí len samotná konzumácia tohto druhu ovocia. Dôvodom, prečo majú plody sliviek a čerešní účinky pri zápche, je vysoký obsah vlákniny.

Jeden starší recept odporúča na boj proti zápche biely jogurt s rozmixovanou celkom nedozretou marhuľou. Laxatívne účinky majú aj žuvačky. Ich priveľká konzumácia má, v závislosti od citlivosti človeka, celkom rýchle účinky. Polhodinu pred jedlom skúste lyžicu olivového oleja. Aj od neho sa očakáva, že pri niektorých konkrétnych prípadoch bude mať požadovaný účinok. Ideálne s následnou konzumáciou zeleniny a vlákniny.