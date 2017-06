E-kolobežky EGRET a Micro: elektrický pohon, ktorý nevidieť - ZN.SK

Elektrický pohon je vízia budúcnosti. Keďže nejde o typický spaľovací motor, čokoľvek na elektrinu je dnes trendy. Kolobežka je však niečo, kde by sme čakali elektrický pohon len pri veľkých nemotorných modeloch, no nemecká spoločnosť Walberg Urban Electric vytvorila niekoľko modelov e-kolobežky, o ktorej by ste na prvý pohľad ani nepovedali, že nepotrebuje príliš odrážanie nohou, keďže má vlastný pohon. Vyzerajú ako bežné kolobežky.

Značka EGRET ako prvá výrazná lastovička

Slovo Egret síce pomenúva druh volavky, no môžeme ju nazvať aj prvou zásadnejšou lastovičkou na poli e-kolobežiek, ktoré pre potreby pohonu nerobili ústupky v dizajne. Elektrické kolobežky už totiž existujú, no ide o nevzhľadné stroje, ktoré majú slabšie vlastnosti, ale tiež nízku cenu. Egret ako značka nemeckej spoločnosti Walberg Urban Electric, založenej ešte len v roku 2010, prišiel s dizajnom, v ktorom dokázali ukryť elektrický pohon a nezničiť pritom aj pôvodné funkcie kolobežky, keď sa rozhodnete nemať ju práve ako e-kolobežku. Jazdiť sa dá buď so zapnutým elektromotorom, ale pokojne aj bez neho, čo znamená dojazd okolo 25 kilometrov na jedno nabitie. Samotná kolobežka má 15 kilogramov, nosnosť zhruba 100 kilogramov. Samozrejmosťou je, že je skladacia a používať sa dá pokojne aj ako vybitá, na vlastný pohon vlastných odrazov. Najväčšou zaujímavosťou je však dizajn, ktorý je na nerozoznanie od iných kolobežiek a tak sa elektrický pohon v nej dá pomerne dobre maskovať.

Nuž a ak už raz máte elektrinu vo svojej kolobežke, dá sa očakávať nejaké to vylepšenie, ukazovateľ rýchlosti, stavu, času, či len možnosť tlačidlami upravovať vlastnosti jazdy. V prípade elektrických kolobežiek netreba nad ničím špekulovať. Jednoducho ON/OFF.

E-kolobežky v ponuke predajcov a výrobca MICRO

Cena elektrickej kolobežky sa pohybuje okolo 1000 EUR a drží sa na viacerých miestach na rovnakej hladine. V predaji môže byť EGRET ONE V3, ale zaujímavý je aj výrobca MICRO, ktorý vyrába model MICRO e-Micro One V4. Oba sa držia na rovnakej cenovej hladine, kvalite ajj keď model od MICRO má nižšiu váhu a slabší dojazd. Výrobca Egretu neodporúča vyrážať s kolobežkou na cesty a do ulíc, keďže v Nemecku nie je legislatíva jednoznačná, čo je a čo nie je motorové vozidlo. Je však ťažké si predstaviť nákup kolobežky za tisíc eur a ponechávanie si ju na jazdu medzi obývačkou a kúpeľňou. Na šťastie u nás je obmedzenie pre vozidlá so spaľovacím motorom, aj keď je veľmi otázne, do akej miery by polícii, či iným úradom mohla prekážať kolobežka na elektrický pohon. V každom prípade je odporúčané využívať uzatvorené komunikácie, priestory s voľným pohybom cyklistov a prípadne motocyklov.