Peter Sagan na Tour de France skončil, kvôli obranu pred Cavendishom

Peter Sagan je fenomén. Dokonca aj teraz, čo nie je súčasťou Tour de France. Stalo sa to na základe rozhodnutia komisie po zistení zrazenia z pádu britského cyklistu Cavendisha po strčení lakťom Petra Sagana v 4. etape Tour de France 2017 tesne pred cieľom. Na neuveriteľne ojedinelo rýchly verdikt komisie sme nemuseli ani veľmi dlho čakať. Akoby sa vyhodenie Petra Sagana hodilo do plánu zamiešať čo najviac kartami Tour de France a dať šancu tímom, ktoré sú rebríčkovo niekde celkom inde, ako začínajúca BORA.

Peter Sagan nakoniec zrejme obeťou

Nepomohlo ani odvolanie tímu, ani nesúhlas zvyšku sveta, či iných cyklistov. Problémom je, že každý, čo si prvý krát pozrie videozábery, vidí Petrov lakeť a má v ňom jasného vinníka. Lenže každý, čo po videu siahne druhý či tretí krát, všimne si prekvapivé skutočnosti. Peter vystrčil lakeť po tom, čo mu Cavendish nalepil svoju hlavu o bok… možno sa tak pokúšal prevážiť Sagana, alebo volal o pomoc, že mu prišlo zle? Zúfalý a nepochopiteľný krok, kedy hlavu strkal kam nemal. Sám Sagan ani len netušil, že do niekoho strčil, pretože jeho lakťu nešlo o ohrozenie niekoho pri ňom, ale o vyváženie problému, ktorý nastal. Cyklistom ani netreba pripomínať, že v takejto rýchlosti a pri takomto vyčerpaní v závere etapy stačí najmenšia chybička a tá môže znamenať fatálne následky. Cavendish sa svojou hlavou mohol pokúšať Saganovi naznačiť, že nemá priestor na priestrel vpred. Ten však nemal poriadny ani Peter samotný.

Veľmi dobré video ako dôkaz spomalene v správnych chvíľach priniesol užívateľ Frank Opstaele. Ďakujeme.

Vidieť, ako sa Cavendish nakloní, aby oprel hlavu a následne po Saganovej obrane nakláňa bicykel inam. Jazdec za nimi to vidí a uniká opačne, aby sa ho pád nedotkol.

Svet sa búri, protestuje aj súhlasí

Športový a cyklistický svet sa delí na viacero táborov. Tí, ktorí si video pozreli raz a vidia len lakeť majú svoj názor jasný. Lenže objavuje sa aj viacero odborníkov a cyklistov, prípadne osobností z radov fanúšikov fenomenálneho cyklistu. Je neuveriteľné, že Cavendish za rovnaký ale oveľa jasný a úmyslený zákrok nevyletel, no drinou oslabený Peter Sagan z malého Slovenska schytal za neúmysel, či skôr vlastnú záchranu, ten najvyšší trest. Náročná príprava tak vyšla na zmar. Slovensko stratilo svoje želiezko v ohni a preto reagovali aj známe osobnosti. Paľo Habera, ako fanúšik Petra Sagana, tiež na svojom Facebooku poznamenal, že Peter sa chránil a skôr bránil. Američan Armstrong, bývalá hviezda Tour de France, sa taktiež zastáva Petra Sagana a nezdá sa mu ultra rýchle rozhodnutie komisie. Svoje majú čo povedať aj odborníci na cyklistiku, pri ktorých veľa krát patria na slove odborníci úvodzovky. Množstvo fanúšikov na internete je pobúrených. Zvláštna je aj skupina slovenských komentujúcich, ktorí sa vyjadrujú na jeho adresu negatívne.

Poznáme aj prvé paródie, obrázkové a už aj video:



Skloňujú namyslenosť, priveľké peniaze, otravnosť reklám Telekomu, kde Peter účinkuje, jeho hlas, vyjadrovacie schopnosti a ešte mnohé prvky, ktoré sú skôr vecou závisti, či nesympatií. Internet je plný Petra Sagana, čím záujem o neho momentálne stúpa a nie pre šport. Pravdou však je, že momentálne za Petrom Saganom stojí málo známy slabý tím, žiadne výrazné osobnosti a blízke vzťahy s komisiu. Iné komisie totiž pri iných menách nedokážu tak rýchlo získať jasno, napriek nejasným dôkazom.

7 ročná Bethany píše komisii, ktorá vyhodila Sagana, že za to nemohol a mala by zmeniť názor.

Tour de France 2017 fanúšikom ukázalo minimálne:

strach všetkých v pozadí súťaže z Petra Sagana

rýchlosť s akou poznáme verdikty komisie, dúfajúc, že takto to bude vždy

bezmocnosť Slovenska a malého tímu

udeliť najprísnejší trest je možné aj za to, za čo ešte nikoho nevyhodili, keď sa to hodí.

že stačí si vybrať tú pravdu, ktorá sa niekomu hodí

Lakeť na obranu

Napriek tomu, čo vidieť na videu ako dôkazovom materiáli, chýba jasná a pravdivá výpoveď dotknutého Cavendisha, prípadne konfrontácia s Petrom Saganom, či sa naozaj udalosti stali, ako sa píše. Cavendish má čo povedať, ale v hre je práve teraz už aj jeho meno. Odhalenie pravdy by mohlo mať vážne následky už aj pre Britov. Lakeť použitý na obranu, či vyváženie je pre cyklistu sediaceho na bicykli jediná možnosť, ako sa vyhnúť pádu na opačnú stranu. Ide to aj nohou, no to by ho odstavilo od šliapania do pedálov. Na videu je však zreteľne vidieť, že Cavendish opiera svoju hlavu o Sagana a ten netuší, čo to má znamenať, dvíha lakeť. Poznáme pritom ľudí, ktorí by pri niečom takom lakeť vrazili do takejto hlavy ešte 5x väčšou silou a rýchlosťou. Sagan tejto veci pochopiteľne úplne nerozumie a možno stále dúfa, že sa vyjadrí aj Cavendish. Pritom nejeden fanúšik priamo pri nich by taktiež mohol priniesť viac svetla. Otočiť verdikt komisie však už súťaž nemôže a aj odhalenie krivého obvinenia by mohlo znamenať poriadne fiasko pre súťaž.

Vzhľadom na otázku, či riskujú poriadne fiasko v súťaži a odškodné pre Sagana, alebo len krivdu jazdcovi z malej krajiny je jasné, že prvú možnosť riskovať nebude nikto.

Oficiálny Twitter Petra Sagana: https://twitter.com/petosagan