Skike, kolieskové lyže a zjazd z kopca rýchlosťou 79 km/h - ZN.SK

Bolo to už dávno, čo sa na trhu objavili korčule. Asi málokto čakal, že sa vývoj korčulí “skríži” s lyžami a vznikne ojedinelá novinka, ktorú dnes poznáme pod označením značky Skike. Chvíľu sa zdalo, že pjde o krátkodobý výstrelok, no tisícky predaných kusov po celom svete každou sezónou presvedčuje o opaku. Na skike dokonca reagujú aj niektoré parky, cesty a športové areály, keďže ich zahŕňajú do podmienok používania. Skike, uvádzané tiež ako kolieskové lyže, sme si už dávnejšie na našich stránkach spomenuli a predstavili. Dnes si však ukážeme niekoľko videí, ktoré ukážu, ako veľmi populárnou športovou pomôckou skike dnes je.

Zjazd z kopca s rýchlosťou 79 km/h na skike

Skúsiť dosiahnuť rekordnú rýchlosť je celkom komplikované. Nájsť vhodnú cestu je vec prvá, tá ďalšia je vlastne prežiť takú rýchlosť, ktorá sa spolieha na čistú nepoškodenú cestu a najmä stabilitu vašich oboch nôh, to chce pekelné šťastie. Chlapík na videu nižšie mal šťastie, že sa nerozhodla tesne pred ním prebehnúť žiadna srnka, či poľný zajazc. V rýchlosti, akou šiel, by totiž nemuseli stihnúť odskočiť, hoci zdanie by hovorilo, že by ste ho pokojne dobehli na bicykli. Už bicykel samotný má čo robiť, aby “prežil” takúto rýchlosť.

Rodná Škandinávia

Zatiaľ najviac stúpencov a nadšencov pre kolieskové lyže nachádzame v Škandinávii. Nájdeme tam aj takých šialencov, ktorí veľmi radi dokážu, že na skike strčia korčule, aj klasické lyže rýchlosťou do vrecka.



Video zo ženských majstrovstiev



Vo Venezuele aj v centre mesta



Offroad nie je žiaden problém



Technicky je jazda podobná na korčule, no líši sa v dosahu, ľahkosti a použiteľnosti priamo v teréne. Práve preto, že ide o dve kolieska a nie sú ďalšie v strede, je možné skike, či kolieskové lyže, používať aj v teréne, na tráve a na nespevnených cestách. V poslednom čase vídať kolieskové lyže na nohách ľuďom, ktorí do rúk berú palice.