Dracula alebo Nosferatu? Aký je medzi nimi rozdiel? Odkiaľ pochádzajú?

Nový upírsky film Nosferatu Roberta Eggersa s premiérou práve v januári 2025 má síce slušné ohlasy, ale nový príbeh to nie je. Teda aspoň nie celkom. Prerábka 103 ročného hororu Nosferatu, eine Symphonie des Grauens nemeckého filmára Friedricha Wilhelma Murnaua zaujala obecenstvo aj kritikov. Kým pôvodný film z roku 1922 nakrúcali takmer celý na Oravskom hrade, nový film si vystačil s lokáciami v západnej Európe. Veľká škoda, pretože hrad by bol pre ten film ako stvorený o to viac, ak by na tom istom mieste rovnaký príbeh ožil opäť. Pre marketing filmu a pre Slovensko by to boli výnimočné správy. Nestalo sa. Tak ako knižná filmové séria Filmové miesta tak nemá o jednu zmienku navyše, nemá ani Oravský hrad ďalší riadok na bohatom zozname filmárskych príležitostí. Vedeli ste však, prečo vznikol Nosferatu a aký je vlastne rozdiel medzi Draculom a Nosferatu?

Upíri sú v našich dejinách doma. Sú súčasťou našich legiend

Ktorý z nich je strašidelnejší a ktorý z nich naozaj existoval? Našťastie, skutočnou postavou nie je ani jeden. Za to faktom je, že vampirizmus je súčasťou našej kultúry od Poľska po Bulharsko a Rumunsko a je s našimi dejinami úzko spätý. V našom prípade už nejde o výmysel spätý s literatúrou a filmom, ale reálnymi poverami a rozprávkami, aké poznali naši predkovia dávno pred vznikom prvej knihy o Draculovi. Ak si chcete prečítať o upíroch na našom území, o opatreniach na mŕtvych, aby nevstávali z hrobov a ďalšie zaujímavosti, dobrou príležitosťou k tomu je kniha Miesta zločinu a tragédií. Knižná a iflmová inšpirácia prišla až neskôr a formovala sa podľa toho, čo bolo o upíroch známe. Ako aj to, že sa musia do svitania vrátiť do hrobu. Odtiaľ pramení zvyk sypania maku okolo hrobu, ak sa hovorilo, že upír nesmie opustiť hrob, kým zrnká maku nespočíta a kým spočíta, už je ráno.

Filmový horor má korene, ktoré siahajú do 20. rokov 20. storočia, kedy sa filmové štúdiá začali zaoberať témami nadprirodzena a desu. Videli na divákoch, že je to lákavá téma, tak prečo sa nepustiť do rozpohybovania obrázkov, alebo rovno nakrútenia filmu? Medzi najvýznamnejšie postavy, ktoré formovali tento žáner, patrí gróf Dracula a jeho nemecký „protináprotivok“ Nosferatu. Aj keď tieto dve postavy zdieľajú podobnosti, ich pôvod a spracovanie sa značne líšia.

Dracula: Literárna legenda prenesená na filmové plátno

Gróf Dracula, vytvorený Bramom Stokerom v jeho románe z roku 1897, je jednou z najikonickejších postáv hororu. Tento rumunský upír, inšpirovaný historickým Vladom III. (známym ako Vlad Napichovač), predstavuje zosobnenie strachu z nadprirodzených bytostí a sexuálneho zvádzania. Prvý oficiálny film na motívy Draculu vznikol v roku 1931 pod taktovkou Universal Pictures, kde si hlavnú úlohu zahral Bela Lugosi. Film priniesol do popkultúry obraz aristokratického a sofistikovaného upíra so schopnosťou hypnotizovať svoje obete. Naposledy vznikal v roku 2019 práve na oravskom hrade trojdielny Dracula, ktorý je súčasťou ponuky Netflixu.

Nosferatu: Nemecká odpoveď na knižného Draculu

Nosferatu vznikol v roku 1922 v rámci nemeckého expresionistického hnutia. Film „Nosferatu: Symfónia hrôzy“ režíséra Friedricha Wilhelma Murnaua bol neoficiálnou adaptáciou Draculu, ktorá sa pokúsila vyhnúť autorským právam. Murnau a štúdio Prana Film nedostali od dedičky Brama Stokera povolenie použiť námet románu, a tak vytvorili postavu grófa Orloka. Orlok bol skôr groteskný a desivý tvor, ktorý sa výrazne líšil od elegantného Draculu. Má dlhé pazúre, vyčnievajúce zuby a pripomína skôr príšeru, než mocného aristokrata.

Napriek snahám vyhnúť sa porušeniu autorských práv boli tvorcovia Nosferatu zažalovaní Stokerovou vdovou. Súd nariadil zničenie všetkých kópií filmu, no niektoré prežili, čo umožnilo Nosferatu stať sa kultovou klasikov.

Rozdiely medzi Draculom a Nosferatu

Pôvod postáv:

Dracula pochádza z Transylvánie v Rumunsku a jeho charakter má historické korene.

Nosferatu, respektíve gróf Orlok, je výtvorom nemeckej filmovej fikcie bez historického podkladu.

Vzhľad:

Dracula je šarmantný, charizmatický a často zobrazovaný ako aristokrat v elegantných odevoch.

Nosferatu je odpudzujúco vyzerajúci tvor s upírskymi znakmi, ktorý vzbudzuje hrôzu aj práve tou svojou grotesknosťou.

Schopnosti:

Dracula je záhadný a mocný upír, ktorý používa hypnotické schopnosti na ovládanie svojich obetí

Nosferatu je viac fyzickým tvorom nebezpečný pre svoje fyzické schopnosti, strašný síce na pohľad na jeho prítomnosť spôsobuje hrôzu samu o sebe.

Príbeh:

Dracula je príbehom zvádzania, lásky a boja proti zlu.

Nosferatu kladie dôraz na pôsobenie upíra ako morovej nákazy, ktorá ničí komunity.

Spoločné črty

Napriek rozdielom majú Dracula a Nosferatu niektoré spoločné znaky. Obaja predstavujú archetyp upíra – bytosť, ktorá sa živí ľudskou krvou, je nesmrteľná a má schopnosť ovládať svoje obete. Každý inak a každý vzbudzuje hrôzu. Oba príbehy sa zaoberajú strachom z neznámeho a narába s témou upírov. Kým Dracula získal viacero adaptácií, Nosferatu zatiaľ len prvú oficiálnu a tú najnovšiu so zaujímavým hviezdnym obsadením.