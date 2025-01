Katastrálny úrad nefunguje, kyberútok odstavil celý realitný trh

Ide o mimoriadne zlyhanie, ktoré dokazuje, že na ransomware (typ vírusu, ktorý zamyká údaje, šíri sa v sieti a žiada výkupné, preto to nariadenie nezapínať počítače mohlo mať v tomto prípade zmysel) nebol u nás nikto z kompetentných pripravený. Ľudia v realitách, agentúry, vlastníci pôdy, bytov, domov, nikto z nich nemá jasnú informáciu. V normálnej krajine by totiž jasné vyjadrenia boli vydané už pomerne skoro na samotných podacích miestach – vysvetlenia smerom k zákazníkom, alebo alternatívne možnosti. Fungovanie v inom režime, offline aspoň čiastočne, alebo v režime samostatného počítača mimo sieť úradu.

Katastrálny úrad – kataster nehnuteľností, mapy, aj úrady už niekoľko dní stoja. Spolu s nimi stojí aj celý realitný trh. Nemožno podávať vklady na zmeny, kúpiť alebo predávať pozemky, meniť dedičov a robiť zásahy do údajov môžete iba ak v zmluvách a kanceláriách notárov a realitných agentúr. Reálne sa na úrade nedá absolútne nič. Situácia je o to horšia, že sme na Slovensku. Hoci všetci vieme, že ide o vírus, alebo kybernetický útok, čo prezradilo nariadenie nezapínať počítače na pracoviskách katastrálnych úradov, aby sa zamedzilo šíreniu hrozby, oficiálne sa k problému nevyjadrovali žiadne miesta.

