Ničivé požiare v Los Angeles zasiahli aj domy celebrít. Ľudia sa tešia

Slováci, Česi, ale aj ľudia v iných krajinách sú veľmi prajní. Najmä medzi ľuďmi na slovenskom internete vidíme príspevky a komentáre, ktoré obyvateľom Los Angeles, ako ľuďom Hollywoodu a USA, doslova prajú skazu a aj ďalšie škody. Neboja sa hovoriť o akejsi karme a odplate. Neponúkajú argumenty a dôvody, prečo majú takéto názory, no ide zväčša o ľudí s nízkym intelektom, s konšpiračnými náladami a príspevkami, ktoré korešpondujú s civilizovanými prejavmi vyspelého používateľa internetu. Aj známy portál venujúci sa internetovým hrozbám upozorňuje na nepatrné narážky na požiare v USA, ktoré sa pokúšajú nevyzerať ako radosť, či schvaľovanie ničivých požiarov, no medzi riadkami je jasne vidieť radosť . Podľa slov a vyjadrení týchto ľudí oni sami nežijú podľa hriechu ako tí, ktorí boli potrestaní. Príspevky, ale aj smejúce sa smajlíky si v tomto prípade neodpustilo mnoho Slovákov pod článkami denníkov a ďalších médií, ktoré o udalostiach informujú.

