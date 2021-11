Filmové miesta a filmy, ktoré vznikli na slovenských hradoch a zámkoch

S knihou Filmové miesta sa nám otvára prehliadaná téma filmového turizmu na Slovensku. O mnohých filmoch sme ani nemohli mať tušenia. Poukazuje na miesta, ktoré si s filmom bežne ani nemusíme spájať, no film im zvyšuje hodnotu. Priláka totiž pozornosť ďalšieho spektra návštevníkov. Ak sa strácate v rokoch a všetkých šľachtických rodoch, či legendách, ktoré posilňujú sprievodcovia na niektorých pamiatkach len preto, aby zaujali sprevádzaných návštevníkov, film je naozaj zaujímavosť, ktorá okamžite zatraktívni akýkoľvek slovenský hrad. A že ich tu máme dostatok svedčí každá mapa venovaná pamiatkam. Celé hrady, zrúcaniny, či prestavby na kaštiele a aj prípady hotelov. Máme toho naozaj veľa a v knihe Filmové miesta sa dajú nájsť aj krásne inšpirácie na výlety.

Po stopách filmu…. na Slovensku

Pred viac ako piatimi rokmi sa na Zvolenskom hrade nakrúcala rozprávka Johankino tajomstvo. Na Kežmarskom hrade sa nakrúcala Perinbaba 2.

Na Štiavnickom starom mestskom hrade sa nakrúcal napríklad nový Drakula pre BBC, z čoho bol neskôr na Netflixe uvedený trojdielny film o krvilačnej beštii podľa Brama Stokera. Ale ak už hovoríme o upíroch, bolo by vhodné spomenúť azda najstarší filmový horor – nemecký film z roku 1922 s názvom Upír Nosferatu. Táto dnes už klasika nemého filmu vznikla na Oravskom hrade a v oravskej prírode na okolí. Na zámku sa tým pýšia a sú tak jedni z mála, ktorí reálne z filmového priemyslu aj ťažia. Oravský hrad je však oveľa zaujímavejší. Čím?

Oravský hrad a filmová hrdosť

V interiéri hradu je možno nájsť výstavu, ktorá si pripomína filmy nakrúcané na hrade. Ojedinelý prístup posúva Oravský hrad niekam celkom inam, zvyšuje svoju príťažlivosť práve u takých ľudí, ktorí cielene idú za filmovými miestami, alebo len majú radi kuriozity viazané na konkrétne miesta. Rytiersky sál je slávne miesto, kde sa toho nakrúcalo naozaj veľa. Aj Vivat Beňovský, alebo nová rozprávka Láska na vlásku. Nakrúcali sa tu aj niektoré ďalšie rozprávky.

Rytiersky sál vidieť aj v krásnej rozprávke Kráľ drozdia brada, vďaka ktorému nám doživotne v ušiach zvoní hlas Zity Furkovej a jej lamentovana, alebo pyšné odmietanie princeznej Anny. Kniha Filmové miesta uvádza, že si Oravský hrad stačil pre stvárnenie kráľovstva princeznej Anny aj kráľovstva kráľa Michala. Na čo dva hrady, keď stačí jeden krásny, zachovalý a rozľahlý?

Čachtický hrad

V okolí Čachtíc vznikalo niekoľko filmov. Kniha Filmové miesta uvádza aj také, o ktorých radšej nebudeme viac písať. Tie sa totiž spájajú s nepríjemnou skúsenosťou s filmovaním v Čachticiach. Pozitívne sa ale určite viaže na Čachtický hrad taký americký fantasy film Dračie srdce. Pozrite si tento film, je jedno či v pôvodom alebo dabovanom podaní. V tom dabovanom aspoň hneď od začiatku znie slovenčina na Slovensku. A čo tak gróf Teleke putujúci k Tajomnému hradu v Karpatoch, aby zachránil svoju snúbenicu? Táto filmová klasika je nezabudnuteľná. Stále nehovoriac nič o tom, že aj Jakubisko tu nakrúcal scény pre Bathory.

Bojnický hrad

Je známy azda hlavne pre nakrúcanie slovenských rozprávok z rôznych rokov. Jedna z najstarších rozprávok, ktorá tu vznikala, je Pán a hvezdár s Františkom Dibarborom. Mimochodom, ako kniha Filmové miesta uvádza, ide o prvú hranú rozprávku zaujímavú aj farbou a kombináciu herectva a bábkoherectva. Ak si pamätáte českú hudobnú rozprávku s Helenou Vondráčkovou Šíleně smutná princezna, celé úvodné titulky sú tvorené hradom v Bojniciach.

Nakrúcali tu aj rozprávku Vták ohnivák s Jiřinou Bohdalovou a slávnu rozprávku O ľuďoch a čarodejníkoch so zaujímavým obsadením. Mladá princezná je totiž stvárnená herečkou Petrou Milerovou, ktorá sa preslávila úlohou Barborky v Otecko sa mi nepáči a úlohu kráľovnej zvládla Ivana Christová. Dosť výrazne je však kombinovaná so Smolenickým zámkom. Johankino tajomstvo napríklad tiež nakrúcali v blízkosti jazierka, no do zahraničia sa zámok zvditeľnil asi najmä vďaka druhom televíznom filme s princeznou Fantagirhó talianskej produkcie. Hrad bol domovom zlej kráľovnej. Aj k tomu sa viaže niekoľko zaujímavostí, ktoré kniha spomína.

Červený Kameň

Hrad stojaci na kopci nad obcami Píla a Častá, je unikátnou silnou opevnenou stavbou, ktorá je vo svete známa svojimi podzemnými priestormi. Tak veľmi, že tu boli už filmári z každej významnej filmárskej krajiny mimo Bollywood. Americkí tu nakrúcali akčné fantasy Kull dobyvateľ. Nakrúcal sa tu aj koprodukčný britský Posledná légia z obdobia Rímskej ríše, ale ešte mnoho iných. Napríklad aj Piráti z Karibiku, no nie tí americkí, ale starší nemeckí. Slovenskí filmári do sem z Bratislavy tiež nemajú ďaleko, takže sa nemožno čudovať, že sa interiér hradu objavil v starších aj novších filmoch.

Je smutné, že sa o nich vôbec nedozviete na samotnom hrade. Musíte si o nich prečítať v knižke Filmové miesta a pri návšteve tak budete zrejme informovanejší. Je to škoda, pretože film je zaujímavý prvok.