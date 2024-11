Vychádza čierny komplet BOX 8 kníh Szapkowského Zaklínača

No a celkom nedávno sa na pulty kníhkupectiev dostala ďalšia exkluzívna kniha pod názvom Zaklínač – História fenoménu . Jej autor Adam Flamma stvoril jediný životopis Zaklínača a podrobne vysvetlil ako sa z nájomného zabijaka príšer stala ikona žánru fantasy. Kniha odhaľuje zákulisie vzniku poviedok, románov, komiksov, hier, filmov a televíznych seriálov. Je plná zaujímavostí, fotografií a neznámych faktov, obsahuje rozhovory s tvorcami rôznych adaptácií aj so samotným Andrzejom Sapkowským.

Než sa stal zo Zaklínača fenomén, nejaký čas to trvalo. Geralta predstavil Sapkowski už v roku 1986 a v poviedkovej súťaži poľského magazínu Fantastyka vďaka nemu získal… Nie, nebolo to prvé miesto, ale „len“ tretie. Poviedka sa volala Zaklínač (v poľštine Wiedźmin) a čitateľov zaujala vďaka originálnemu hrdinovi. Ten príšery nezabíja kvôli zisku polovice kráľovstva či ruke princeznej, ale pre peniaze. Nasledovali ďalšie poviedky z rovnakého sveta, tie sa zmenili na zbierku, potom ďalšiu a prišli aj romány. Čoraz viac čitateľov bolo očarených autorovými svojskými rozprávačskými postupmi, alegóriami či jeho realisticky vykresleným svetom. V nich sa ako beštie správajú často aj obyčajní ľudia. V roku 2001 sa Zaklínač dočkal aj poľskej seriálovej adaptácie. Celosvetovú popularitu mu zabezpečila až séria počítačových hier, pričom v roku 2019 všetko vyústilo do ospevovaného seriálu Netflixu.

Knižné série postavené na podobne fascinujúcich, premyslených a originálnych fantazijných svetoch môžete vo svetovej literatúre spočítať na prstoch jednej ruky… Nečudo, že legendárny Zaklínač poľského spisovateľa Andrzeja Sapkowského prenikol aj do sveta filmov či seriálov. Rovnako aj do komiksov, hier a s ľahkosťou si ich podmanil.

