Objednávka hotového jedla až domov: Bistro.sk je v tomto najlepšie

Opakovane môžeme siahať po rôznych nástrojoch a vyhľadávačoch, no Bistro.sk je v rámci Slovensku unikátnou službou. Niektorí z nás ju využívame pravidelne a tak môžeme vidieť a sledovať aj jednotlivé etapy vývoja, či rôzne zdokonalenia. V prvom rade je nevyhnutné podotknúť, že svoju úroveň Bistro dokázalo dosiahnuť najmä preto, že za ním stojí Azet, a.s., jedna z najväčších a najznámejších internetových spoločností na Slovensku.

Mohla si dovoliť zainvestovať do technológie, vývoja, údržby a vôbec správy. Za službou totiž funguje podpora, reálni ľudia, žiadna automatizovaná odpoveď a hoci ide o pizzu, či „menučko“ za 4 eurá, venujú sa zákazníkom rovnako ako pri objednávke nad 80 eur.

Bistro vzniklo ako zásadný rozcestník pri objednávke jedla

Portál Bistro.sk je jeden. Reštaurácií, pizzérií, burgerární, či vývarovní je oveľa viac. Pred šistimi rokmi prišli s ambicióznym plánom, ako spojiť prevádzky do uceleného systému a to pritom nešlo o žiadnu novinku. Lenže potrebný bol úspech a vytrvalosť. Hoci Bistro.sk nič z toho nevarí, stará sa aspoň o to, aby všetky reštaurácie po Slovensku vedeli, že svoju donáškovú službu môžu napojiť cez Bistro. Od počiatku je teda koncept jasný. Zákazník príde na stránku Bistro.sk, vyberie si podľa adresy, hodnotenia, cien a ponuky konkrétnu reštauráciu, nakúpi v nej a jedlo si objedná. Prichádza mu v zmysle cenových, obsahových a časových podmienok samotnej reštaurácie. To reštaurácia prináša jedlo, ktoré pripravila. Bistro.sk je sprostredkovateľ, ktorý takto sprístupňuje donášku všetkým. Vďaka tomu:

Prevádzky, ktoré nemali systém na komunikáciu so zákazníkom, získavajú objednávky priamo Prevádzky nepropagujúce svoju donášku hotových jedál sa dostanú k zákazníkom. Sami neinvestujú do marketingu, ale investujú do prevádzky, surovín, dopravy… Zákazník porovnáva všetko vo svojom okolí Zákazník vidí podniky blízke, aj vzdialené, ich ponuku, dostupnosť, čas donášky a nemusí sledovať viacero samostatných stránok Bistro chráni zákazníka Jedlo sa dá zaplatiť pri objednávke a donáška len prinesie. Prepojenie s jedným účtom azet.sk, cas.sk a ďalších portálov.

Z vlastných skúseností

Bistro.sk je rozsiahlou databázou, ktorá práve v tomto období obmedzení a karantén dokáže vyriešiť stravovanie. Predstavuje prevádzky, ktoré sú otvorené, takže nie je nutné kontaktovať viaceré a zisťovať ich dostupnosť. Vo všeobecnosti je služba pomerne spoľahlivá. Pozor je vak nutné dávať pri objednávke jedál do miest, ktoré sa názvom podobajú na ďalšie. Môže totiž nastať aj taká kuriózna situácia, ako tieto nasledovné.

Pri vyhľadávaní reštaurácií vo vašom okolí môžete použiť priamo GPS lokalizátor, ktorý sa ponúkne automaticky. Ale tiež ho môžete odignorovať a ísť svojou cestou. Ak si však vpíšete do okna priamo Dúbravka sediac v bratislavskej Dúbravke, môže nastať prekvapenie, že vám bude volať doručovateľ z dediny na východnom Slovensku. Prípadne zadáte obec Biel, so záujmom o Veľký Biel, no vyhľadávač nájde Biel pri Kráľovskom Chlmci. Podobne ako Zborov na východnom Slovensku a Zborov nad Kysucou na severnom Slovensku. Vyhľadávač funguje správne. To len ponáhľanie sa niekedy prináša aj také zážitky, keď vašu ulicu hľadá doručovateľ, snažíte sa telefonicky dorozumieť, no kým vy stojíte pred panelákom v Bratislave, on zúfalo kýva a trúbi v uličke dedinky na východnom Slovensku. Nie, toto nie je chyba služby. Len úsmevná príhoda s ktorou mi nedalo sa nepodeliť.