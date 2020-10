Recepty: čokoládové suflé s kozím syrom, mascarpone a bielou čokoládou

Chceli by ste prekvapiť svojich hostí lahodným dezertom a zároveň ich vyskúšať, či v ňom zacítia nečakanú ingredienciu? Potom je pre vás ideálnym receptom práve čokoládové suflé s kozím syrom, kávovým mascarpone a kamienkami z bielej čokolády. Poďme na to! Článok vychádza v spolupráci s reláciou So šéfkuchárom okolo sveta na TV Paprika.

Budete potrebovať:

200 g masla

200 g tmavej čokolády Callebaut

140 g múky

160 g cukru

4 vajíčka

50 g kakaa

20 g mandlí

20 g kozieho syra

250 g mascarpone

100 ml espresa

70 g práškového cukru

150 g bielej čokolády

100 g vody

100 g cukru

kvety alebo ovocie na ozdobu

Ako na to?

Z masla, čokolády múky, vajec, kakaa, mandlí a cukru si spravíme cesto, ktoré nalejeme do formičiek. Do stredu každého suflé pridáme kúsok kozieho syra. Pečieme na 175 stupňov tak, aby nám suflé zostalo v strede tekuté, čiže približne 10-12 minút. Z mascarpone, kávy a cukru spravíme krém, ktorý dáme do chladu. Bielu čokoládu roztopíme a držíme v teple. Vodu a cukor privedieme do varu a varíme pri teplote 123 stupňov. Čokoládu dáme do miešača, pomaly prilievame cukor a miešame pokiaľ nám nevzniknú malé čokoládové kamienky. Podávame spolu so suflé a kávovým mascarpone.

