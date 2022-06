Chorvátsko od roku 2023 vymení kuny za EURO. Vstúpi do eurozóny

Európska komisia je presvedčená, že Chorvátsko splnilo všetky predpoklady na vstup do eurozóny. Znamená to, že niekoľko ročné úsilie krajiny o nahradenie ich národnej meny euromenou sa úspešne skončilo. Chorvátsko splnilo všetky podmienky a za sedem mesiacov sa môže stať už dvadsiatym členom eurozóny, do ktorej patrí aj Slovensko. Teraz je na rade už len súhlas ostatných členských krajín s pripojením Chorvátska do jednotnej menovej eurozóny.

Prijatie eura v Chorvátsku nahradí kuny

1. januára 2023 sa tak môže eurozóna rozšíriť. Chorvátsky parlament už schválil potrebné zákony, ktoré by mali zabezpečiť prijatie eura a po júli tak začnú v krajine zavádzať podobné zmeny, aké sa diali aj u nás. Pripravovanie obyvateľstva na novú menu. Vzhľadom na popularitu meny a jej význam pre krajinu však nemožno hovoriť o silných odmietavých postojoch aké zaznievajú z iných krajín. Z našich okolitých susedov nie sú jej súčasťou Poľsko, Maďarsko a ani Česko, kde snahy o zavedenie eura majú stále výrazný nesúhlas verejnosti. Krajiny pritom spĺňajú niektoré podmienky len čiastočne. Ďalšie krajiny, ktoré nemajú euro, sú Bulharsko, Rumunsko, Švédsko a Dánsko.

Význam ich vstupu do eurozóny pocítime aj my

Význam prijatia eura a nahradenie pôvodných kún v Chorvátsku pocítia aj Slováci. V rámci jednotnej meny nebudú musieť vymieňať v zmenárňach hotovosť, riešiť výmenný kurz a aj výbery z bankomatov sa uľahčia. Orientácia v cenách bude pre turistov nie len zo Slovenska ľahšia. Euro má význam predovšetkým v medzinárodnom obchode, v platobnom aj hotovostnom styku. V cestovnom ruchu sa mu otvárajú aj ďalšie možnosti. Pri prejazde Európou sa tak zníži počet miest, kde nemusia byť na prvý pohľad zrozumiteľné ceny a hodnota nakupovaného tovaru. Je nepochybné, že prijatie eura v Chorvátsku vítajú najmä slovenskí častí návštevníci Jadranu ako výhodu.

Chorvátsko je dlhodobo jednou z najnavštevovanejších krajín slovenskými turistami. Dôvodom je predovšetkým prístupnosť tejto prímorskej destinácie, ale aj blízka mentalita a jazykový základ. Bolo tomu tak aj v dávnejšej minulosti. Chorvátske pobrežie, možnosti plavby a množstvo ostrovov v blízkosti pobrežia objavujeme už od čias popularity Juhoslávie, najžiadanejšej destinácie s morom, kto sú za socializmu povolili.