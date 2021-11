Black Friday 2021 je 26. novembra. Marketingový chaos ale pokračuje

Hoci nákupná príležitosť s názvom Black Friday bola dlhé roky takmer čisto americkou záležitosťou, udomácnila sa aj u nás. Pre záujem zo strany predajcov, ale aj pre záujem zo strany zákazníkov. Tu narazíme ľahko na tých, ktorí čokoľvek americké okázalo odmietajú, ale sami radi využijú možnosti výhodného nákupu. Na Slovensku sa celoročne objavujú marketéri a obchodníci, ktorí zámerne ignorujú význam tejto akcie a aj slova. Počas celého roka vidíme zeleného ufóna, vďaka ktorému pojem „BLACK FRIDAY“ pôsobí už len ako nedôveryhodná fraška bez hodnoty. Práve vďaka Alze a mnohým ďalším drobným predajcom už neveríme tomuto slovu a stráca sa aj jeho význam.

Black Friday v roku 2021 je 26. novembra

Aj keď sa marketingová komunikácia na internete, v tlači a v reklame snaží pritiahnuť svoju pozornosť a ťažiť z pojmu, vyznieva pomerne hlúpo, ak obchod s elektronikou má svoj Čierny piatok spustený v pondelok počas horúceho leta. Nie je to neznalosťou jazyka a významu slov, či akejsi tradície. Je to o nešťastnom a svojhlavom vrhaní sa do zneužívania hesiel, ktoré majú určitú váhu. Počas Čierneho piatku, toho skutočného, v rámci posledného novembrového piatku, sa nakupuje online, aj v kamenných predajniach. Médiá sa radi oháňajú pár zábermi besnenia. Je to súčasť marketingu, keď sú média nachystané, aby mali super zábery. Cielene pripravené zábery besnejúcich ľudí prahnúcich v obchodoch po veľkých zľavách, bitky o televízory a podobne.

Na Slovensku sme si zvykli, že takéto extrémy bežné nie sú. No myši s klávesnicami dostávajú v určitých momentoch zabrať najmä po spustení online výpredajov. Tento rok je Black Friday 26. novembra. Je zvykom podržať si akciu na webe ešte niekoľko dní, do pondelka, tzv. „Cyber Monday“, alebo do ďalšieho piatka. V rámci pandemického online nakupovania sa prejaví hlavne v online svete.

Tip: vzhľadom na časovanie mnohých procesov na eshopoch je dobré sledovať ponuky obchodov v čase slabej vyťaženosti serverov v hodinách cca medzi 00:01 až 01:00 už skoro ráno 26. novembra. Niektoré obchody, ktoré nemajú možnosť nasadenia vizuálnej reklamy s časovačom a žiada si manuálny zásah, nahodia svoje akcie v priebehu rána.

Dopletený spotrebiteľ, aj obchodníci

Počas posledných dvoch rokov sme mali možnosť vidieť Black Friday aj na MALL.sk, no nie počas novembra, ale už počas októbra, čo okamžite zmiatlo niekoľko ďalších predajcov a tí spustili svoje Black Friday akcie na posledný októbrový piatok. Až o niekoľko dní si tieto obchody uvedomili, že si vybúchali akciu pripravovanú na november už v októbri a na skutočný Black Friday, čiže v posledný novembrový piatok, už nemali čo výrazné a zaujímavé ponúknuť. Len recyklovanú akciu, ku ktorej Newsletter nemal ani originalitu a ani veľmi význam.

Obchodníci, ktorí bežne počas roka ponúkajú 30% vytasia na Black Friday zľavy 25%, ale aj napriek tomu ľudí zaujmú. Najmä tých, ktorí cielene prišli s očakávaniami. Keď neprší, aspoň nech kvapká. Pojmu Black Friday určite dôverujeme menej. S Alzou na čele medzi všetkými vinníkmi, ktorí nálepkou slávneho slovného spojenia olepujú akcie málo-významové, príliš často a samozrejme mimo piatok, či mimo koniec novembra.