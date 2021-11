Recenzia a zaujímavosti novej komédie Želanie pre Ježiška

Želanie pre Ježiška je nový český romantický film od slovenskej režisérky Marty Ferencovej, ktorá dej filmu umiestnila do Brna v čase vianočných sviatkov. 109 minút trvajúca „smutno-veselá“ komédia ukazuje osudy niekoľkých ľudí v čase Vianoc (počas jedného dňa), ktorí sa väčšinou nepoznajú, ale nakoniec sa im cesty skrížia. Jednotlivé príbehy ľudí, ktorí nechcú Vianoce stráviť osamote, sa prelínajú. Nie je núdza o vtipné, dych berúce, ale aj smutné scény, ktoré však skončia dobre a pohodová atmosféra zostáva zachovaná počas celého filmu.

O príbehu filmu Želanie pre Ježiška

Mikuláš Konečný (Richard Krajčo) je rozhlasový moderátor. Počas ranného vysielania mu zavolá do éteru neznáma frustrovaná žena Nela (Elizaveta Maximová). Po skončení vysielania sa Mikuláš teší domov na svojho syna Davida (Jakub Barták). Nanešťastie si ho zavolá šéfka Markéta (Táňa Pauhofová) a s chladnou tvárou a bez štipky emócie mu oznámi, že večer bude znova vysielať. Aby s ním nemusela riešiť jeho námietky, bola dohodnutá so svojím manželom Vojtěchom (Matěj Hádek), že jej zavolá, aby…

Štěpán (Jiří Langmajer) je policajný psychológ a bol povolaný do služby, aby vyhovoril neznámemu mužovi skok zo strechy hotela. Spolu s kolegom policajtom (Michal Isteník) muža zachránia, ale Štěpán sa rozhodne skoncovať so životom, pretože vie, že ho žena Karin (Anna Polívková) podvádza a dcéra Laura (Veronika Marková) ho považuje za kreténa. V tomto okamihu zostane divák šokovaný z jeho skoku, ale ako to už býva, dopadol do „mäkkého“ a odkráčal domov. Doma našiel dedka (Arnošt Goldflam) so slúchadlami na ušiach, ktoré vraj dostal od Santa Clausa. Ten u nich naozaj bol, Santa Oliver (Petr Vaněk) si užíval nezáväzný sex s Karin. Pri úteku stratil mobil, ktorý však nájde malý sused Tonda (Nico Klimek)…

Nelu spoznala z ranného telefonátu jej kamarátka Sylvie (Hana Vagnerová) a po ceste na brigádu to preberajú. Spolu s Oliverom brigádujú v eventovej agentúre, ktorej šéfom je Tomáš (Jiří Burian), arogantný mladý muž. Po ceste ju zasiahne snehová guľa, ktorú od zlosti hodí Mikuláš. Ani jeden z nich netuší, že práve oni dvaja sa ráno rozprávali v éteri. Aj keď medzi nimi preskočia sympatie, vedia, že sa už nestretnú a pokračujú vo svojej ceste ďalej. Na veľké prekvapenie oboch sa onedlho znova stretávajú

Niekoľko postrehov, názorov a zaujímavostí o filme

Film sa mal pôvodne odohrávať v pražskom nákupnom centre, ale kvôli korone museli dej presunúť na otvorené priestranstvo a preto sa celý dej filmu mohol niesť v „bezrúškovom“ duchu.

Počas natáčania filmu Želanie pre Ježiška neprialo filmárom počasie, sneh musel byť v meste umelo dosypávaný, niektoré scény sa natáčali v Jizerských horách.

Táňa Pauhofová strávila na natáčaní len dva dni. Svoju úlohu zahrala ako vždy brilantne, a v češtine. Na jednej strane ju divák nespoznáva v úlohe chladnej a nedostupnej pani a na druhej strane pod vplyvom emócií a skutočných sĺz si nachádza miesto v ich srdciach.

Matěj Hádek zahral veľmi presvedčivo úlohu dobrosrdečného staršieho pána pod papučou, aj keď v skutočnosti má len 45 rokov. U nás nie je až tak veľmi známy, ale v Čechách patrí medzi obsadzovaných hercov.

Jiří Langmajer naozaj spadol do auta naloženého vianočnými stromčekmi, ale nie z výšky 51 m. To by v skutočnosti bez následkov neprežil. Svoju úlohu podvádzaného policajného psychológa zahral naozaj presvedčivo, silný dojem mohol zanechať aj v scéne, keď vyhodil televízor z okna…

Valentýnka Bečková opäť predviedla svoj talent, zahrala si rozkošné dievčatko, ktoré nejde nemať rád.

Anna Polívková dostala úlohu nevernej manželky, ktorá so šarmom jej vlastným vykľučkovala z nie príliš lichotivých situácií.

Richard Krajčo je u nás viac známy ako hudobník z kapely Kryštof. Vo filme si zahral moderátora v rádiu s krásnym zvučným hlasom a zároveň aj milého a láskavého tatina, ktorému syn hľadá novú ženu. Nejedna žena by si priala mať muža s takými vlastnosťami…

Petr Vaňek skvele zahral excentrického Santu Olivera, ktorý má ďaleko od santovských vlastností. Zaujíma ho len neviazané rozptýlenie so ženami a k druhým sa správa arogantne. To sa zmení vo chvíli, keď spozná osud Tondu a narodí sa mu syn.

Elizaveta Maximová je česká herečka ruského pôvodu, ktorá u nás nie je známa. Úlohu nežnej, ale frustrovanej dievčiny bola pre ňu ako ušitá na mieru.

Čo by v skutočnosti bolo inak:

Ak sa dej odohráva na Vianoce (Štedrý večer), tak v podvečer v uliciach filmového Brna bolo veľmi rušno. V čase Štedrej večere by sme skôr čakali ulice vyľudnené, ak sa rodiny pripravujú na Štedrú večeru. A napríklad taká sociálka ani polícia by dieťa nenechala do ďalšieho dňa u neznámych ľudí. Ale inak skvelá zábava, pohoda a chuť pozrieť si film znova.

Pripravila Maťa