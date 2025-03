Audioknihy na Youtube: Prečo ich nemôžete len tak nahrať a zdieľať?

V posledných rokoch sú služby ako Youtube a mnohé podcasty zaujímavým spestrením možností internetu. Sú tiež nástrojom sebarealizácie jednotlivcov, talentov, ľudí niečím zaujímavých. Nuž a potom sú tu tí, ktorí premýšľajú nad tým, ako zarobiť financie, alebo aspoň lajky a prestíž, no nepreštudujú si základy toho, do čoho vstupujú. Máme ľudí, ktorí sa vyjadrujú k všetkému, aj k témam ako geopolitika, zdravotníctvo, či financie, ktorým ani nemusia odborne rozumieť. Ľudí, ktorí kopírujú nápady iných a tiež získajú lajky na svojej „storke“. No máme tu zároveň ľudí, ktorí si vezmú populárnu knihu z police, sadnú si za mikrofón a začnú čítať a nahrávať.

Audioknihy sú naozaj populárny fenomén, šetria ruky aj oči. Dajú sa počúvať v aute, pri žehlení, pri práci na záhrade, na stavbe, alebo len tak vo voľnej chvíli pred zaspávaním. Ich výroba je nákladná a má viacero pravidiel. Myslieť si však, že si môžete načítať knihu a zavesiť na svoj Youtube, to chce poriadnu odvahu a tiež preukázať absolútnu neznalosť toho, čo robíte. Pritom je to doslova podobné ako kradnúť reálne, len s bonusom. Vlastným biometrickým údajom – hlasom jedinečným pre každého z nás.

Každá kniha to má uvedené v tiráži. Autorské práva, vyhradené pre ďalšie spracovanie knihy, alebo jej časti ďalšími spôsobmi rozmnoženiny. Urobiť niečo také znamená nepochopiť, ako vzniká kniha, čo to dáva autorovi, koľko mesiacov, či rokov je v tom života a následne koľko ľudí sa venuje práci na knihe, jej vydaniu a udržaniu na trhu. Jednotlivci nahrávajú a zverejňujú na internete bez povolenia autora alebo vydavateľa. Niektorí to robia z nevedomosti, iní zo zištných dôvodov. Mnoho ľudí si však neuvedomuje, že vytváranie a zdieľanie takýchto audiokníh je porušením autorských práv, ktoré môže mať právne dôsledky. Prečo je to problém, aké riziká hrozia a aké známe prípady už existujú?

Autorské práva a ich ochrana

Každá kniha je chránená autorským zákonom, čo znamená, že autor (alebo vydavateľ, ak mu boli práva prevedené) má výhradné právo na reprodukciu, distribúciou a verejné čítanie diela. To zahŕňa aj jeho zvukovú formu. Keď niekto vezme knihu, nahrá ju na mikrofón a zverejní ju napríklad na YouTube alebo v podobe MP3 súboru, vytvára nelegálnu audioknihu, ktorá porušuje autorské práva.

Dôležité je pochopiť, že autorské práva chránia nielen originálne dielo, ale aj jeho prekladateľa, grafickú úpravu obálky a dokonca aj typografiu. To znamená, že ak niekto číta nahlas slovenský preklad zahraničnej knihy, porušuje nielen práva pôvodného autora, ale aj práva prekladateľa a vydavateľa slovenskej verzie.

To, najvážnejšie čo načítavači pochopiť nechcú:

Je niekoľko zásadných faktov, ktoré takéto deti, ľudia, alebo zámerní ignoranti práva pochopiť nechcú. Vydanie knihy je zdĺhavý proces. Jej napísanie mohlo autorovi trvať mesiace, alebo roky. Boj o vydanie je ďalších niekoľko mesiacov. Nájdenie vydavateľa je len medzník, od ktorého sa začína celkom iný druh práce. Náročné úpravy, napasovanie príbehu, overovanie faktov, plynulosti deja, aby sedela logika pri beletrii a fakty pri odbornej literatúre. Editori rieši mimo iného korektúry, aby kniha neschytala hejt za čo i len jedinú chybičku… následne tlač, grafika, sadzba, zalomenie do strán, výber papiera, ľudia v tlačiarni, šitie väzby, lepenie predsádky a obálok… ľudia pri logistike. Vodič kamióna, ľudia v skladoch, pri vysokozdvižných vozíkoch, každý jeden človek pracujúci s technológiami, pri distribúcii, balení, odosielaní kníh do jednotlivých predajní a následne pracovníci knižníc a obchodov. Každý jeden vstupuje do príbehu a cesty knihy od autorovi k čitateľovi.

Pri prekladanej literatúre do toho vstupuje navyše viacero ľudí, ktorí obstarávajú práva, komunikujú a nakupujú, riešia právne otázky. Následne nastupuje prekladateľ, alebo viac prekladateľov, náročnejší editor, prípadne básnik (aj jazykovedci), ak je nutné niektoré časti prebásniť, či zachovať po preklade daný zmysel. Prekladom neraz vznikajú nové názvy, aby si zachovali význam aký majú anglické pre anglického čitateľa. Vznikajú práva prekladateľa na použitie akejkoľvek časti originálneho diela už však v slovenskom znení. V prvom aj druhom prípade k príbehu jednej knihy a jeho cesty k čitateľovi pristupuje niekoľko desiatok ľudí priamo a niekedy aj 100 ľudí nepriamo. Knihy dávajú týmto ľuďom prácu. Preto má autor z 12 eurovej knihy možno menej ako euro a aj napriek tomu bude písať aj naďalej. A presne do tohto sveta vstupuje niekto nepozvaný z vonka, ako slon v porceláne, zapína mikrofón a nahráva knihu, alebo skener a skenuje stranu po strane, aby zarobil.

Audioknihy na YOUTUBE? Prečo to nie je v poriadku?

Na Youtube poznáme audioknihy, ktoré zavesil samotný vydavateľ, alebo distribútor a sú tam zámerne. Ako ochutnávka, alebo ako bonus pre čitateľov, napríklad ak ide o sériu a nie jednotlivé dielo. A potom sú tam všetci osamelí jazdci, ktorí chcú vyraziť na pirátske chodníčky a urobia to bezohľadne voči celému textu napísanému červenou farbou vyššie. Možno si povedia: „Veď len čítam knihu nahlas, to predsa nemôže byť zlé.“ Avšak verejne zdieľanie takejto audioknihy má niekoľko negatívnych dôsledkov:

1. Finančné straty pre autora a vydavateľa

Ak je kniha dostupná zadarmo ako nelegálna audiokniha, ľudia si ju nemusia kupovať. To znamená, že autor a vydavateľa prichádzajú o príjmy, ktoré by mohli použiť na tvorbu ďalších diel, alebo distribúciu samotného diela, druhú dotlač a podobne. Takéto počínanie má za následok úpadok významu pre autora písať a pre vydavateľa vydávať. Ak sa nedočkáte tretieho dielu niečoho, čo sa pri dvojke dostalo na uloz.to a youtube, potom sa nečudujte.

2. Porušenie práv prekladateľa a domáceho vydavateľa

Ako už bolo spomenuté, nie je to len o samotnom autorovi. Prekladateľa a vydavateľa slovenskej alebo českej verzie knihy majú takisto svoje práva. Vôbec sa teda nečudujte, ak ste si načítali slovenského či českého Harryho Pottera, Dana Browna, alebo nejakú romancu a ponúkate svoju audioknihu verejne. Zažalovať, alebo požadovať náhradu škody (pozor, vyčíslenie škody môže prebiehať rôznymi cestami a ani jedna nie je príjemná pre páchateľa) môže 1. autor, 2. zahraničný vydavateľ, 3. miestny vydavateľ, 4. zároveň aj autor prekladu do slovenčiny alebo češtiny a aby toho nebolo málo, môže to spraviť aj piata strana. / 5. autor obálky, loga, grafiky, animácie. Ak si do audioknihy použijete obrázok filmovej podoby, či scény z filmových verzií, vstupuje aj 6. vlastník filmových práv.

foto: Vedeli ste, že po uplynutí istého obdobia majú niektoré veľmi staré diela iný režim šírenia? Len veľký pozor. Ak takéto dielo má jazykový preklad mladší, zasahujete aj do práv pôvodného prekladateľa. Snímka z uhlu vyššie je verejne sprístupnený profil s verejne sprístupnenou ponukou titulov na ktorú aktuálne upozorňujú na Facebooku niekoľkí autori v rámci otázok, ako sa brániť voči podobným pokusom.

Právne dôsledky

Nelegálne zverejňovanie kníh môže viesť k súdnym sporom, vysokým pokutám alebo iným sankciám. Minimálne odstavenie účtu a tým, že ste niekde evidovaní ako páchatelia pre prípad, že si to budete chcieť zopakovať a pokúšať nahrávať zrušené videá aj na ďalšie platformy (vimeo, mojevideo, soundcloud a pod.)

foto: audioknihy môžu byť aj priamo oficiálne CD nahorovené profesionálmi, ktoré je možné zakúpiť na nosiči, alebo na mp3. Nie však verejne nahrať s videom a sprístupniť ostatným. V takom prípade sa totiž suverénne zasahujete ešte aj do práv nahrávacej spoločnosti a distribútora takto oficiálne pripravenej podoby audioknihy. Snímka vyššie je verejne sprístupnený profil s verejne sprístupnenou ponukou titulov na ktorú aktuálne upozorňujú na Facebooku niekoľkí autori v rámci otázok, ako sa brániť voči podobným pokusom. Tento prípad dokonca pomocou platenej služby sprístupňuje ďalšie knihy za poplatok.

Zásah YouTube a iných platforiem

Keď vydavateľa nahlási neautorizované použitie knihy, YouTube alebo iná platforma obsah odstráni. Môže to viesť k varovaniam a dokonca aj k blokovaniu účtu. Každé právne oddelenie si však uchováva záznam o náleze, takže zmazaním videa se vec nekončí. Nie je teda vhodné pokračovať a za každú cenu dokázať, že ste v práve. Nie ste v žiadnom práve.

V zahraniční známe opakované prípady

V zahraničí sa už viackrát riešili prípady nelegálnych audiokníh:

J.K. Rowling a nelegálne audioknihy – Na YouTube sa objavili viaceré neautorizované verzie Harryho Pottera, ktoré boli postupne odstraňované na žiadosť vydavateľa Bloomsbury a Warner Bros.

– Na YouTube sa objavili viaceré neautorizované verzie Harryho Pottera, ktoré boli postupne odstraňované na žiadosť vydavateľa Bloomsbury a Warner Bros. Philip K. Dick a sci-fi audioknihy – Diela tohto známeho autora, napríklad „Ubik“ alebo „The Man in the High Castle“, boli nelegálne zverejnené na YouTube. Jeho dedičia podnikli právne kroky na ich odstránenie opakovane.

– Diela tohto známeho autora, napríklad „Ubik“ alebo „The Man in the High Castle“, boli nelegálne zverejnené na YouTube. Jeho dedičia podnikli právne kroky na ich odstránenie opakovane. Stephen King a YouTube – Mnoho jeho kníh sa objavilo v nelegálnej zvukovej podobe, čo viedlo k opakovaným sťažnostiam a odstráneniam obsahu. Skrátka aj tu sa niekto doma večer rozhodol, že stranu po strane nahrá. má mikrofón, software, tak prečo nie?

Čo môže hroziť?

Hoci nie vždy dochádza k súdnym procesom, porušenie autorských práv môže viesť k:

Vysokým pokutám za nelegálne zdieľanie audiokníh a zasahovanie do práv

Blokovaniu videí a účtu na YouTube.

Súdnym sporom, ak vydavateľa alebo autor podá žalobu.

Strate reputácie a prípadným finančným náhradám za ušlý zisk.

Ako legálne počúvať audioknihy?

Ak chcete počúvať audioknihy legálne, existuje mnoho možností:

Audible, Audioteka, Google Play Books – Platformy, ktoré ponúkajú oficiálne licencované audioknihy. Audioknihám sme sa už venovali tu.

– Platformy, ktoré ponúkajú oficiálne licencované audioknihy. Audioknihám sme sa už venovali tu. Verejné domény – Knihy, ktorým už vypršali autorské práva, sú dostupné zadarmo na LibriVox alebo Project Gutenberg.

– Knihy, ktorým už vypršali autorské práva, sú dostupné zadarmo na LibriVox alebo Project Gutenberg. Kúpa alebo požičanie legálnych audiokníh – Vydavateľstvá a kníhkupectvá ponúkajú legálne verzie audiokníh.

Rešpektovanie práv autorov a vydavateľov pomáha zachovať literatúru. Je zaujímavé, že načítanie knihy do vlastnej audioknihy, nikdy nespraví niekto, čo sám už niečo vytvoril. Dopúšťajú sa toho aj v Čechách aj na Slovensku ľudia, ktorí predpokladajú, že ich hlas je niečím zaujímavý, majú technické schopnosti a kvalitný mikrofón, alebo priamo oni sami otvorene uvádzajú, že robia službu spoločnosti. To najabsurdnejšie potom je, ak pod videom žiadajú verejnosť, aby prispela na kávu, alebo na ďalšie strávené hodiny za mikrofónom. Hovorí sa tomu trestný čin nedovoleného obohacovania ako súbeh ďalších závažných trestných činov, ktorých sa dopustil odvážny načítač.

Chcete podporiť dielo? Kúpte si ho. Rovnakým spôsobom možno podporiť aj myšlienky, činnosť, prácu, profesiu daného človeka a lepšie zaistiť, že daný autor sa bude téme venovať aj naďalej. Pretože ak sa jeho kniha nebude predávať, nebude význam pokračovať. V dotlači, vydávaní, ale aj písaní. Príchodom umelej inteligencie sa ešte len násobí počet špekulantov, ktorí už nepotrebujú svoj hlas, ale dajú knihe načítať neživému hlasu.

– – – – – – – –

Námetom pre článok bola súkromná skupina na Facebooku, v ktorej vyjadrujú autori kníh svoje obavy v rámci pirátstva a zasahovania do ich autorských práv.



Pripravili Roman, KS, Július, Michalea, TN a TM.