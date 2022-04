Audioknihy a ich hlavné výhody: pre koho a kedy sú ideálne?

Čítanie kníh je prejavom vzdelanosti a inteligencie. Podvedome sa zdokonaľuje jazyková znalosť, gramatika, vytváranie fantázie. Knihy náučné, aj próza, majú skrátka mnohé výhody. Aj keď moderná doba pozná ďalší formát kníh – elektronické knihy, medzi klasickou knihou a elektronickou bol formát, ktorý sa stále teší popularite. Audioknihy sú vlastne knihy, ktoré číta niekto iný za nás a my len vnímame jeho hlas.

Pre nadšencov poctivej knihy je to síce neprípustné „obchádzanie pravidiel“, pre všetkých ostatných je výbornou príležitosťou, ako stihnúť možno ešte za kratší čas rovnaké dielo a bez veľkého trápenia. Venujeme sa knihám všetkých formátov a niektoré z nich sme si zadovážili dokonca aj vo viac ako len jednom formáte. Kedysi boli audioknihy hlavne jazykové, motivačné a rozvojové. Využívali určité psychologické pôsobenie konkrétne zvolených hlasov, ktoré text prerozprávali. Dnes sú audioknihy známych románov prerozprávané osvedčenými dabingovými hlasmi a profesionálmi.

Aké zásadné výhody majú audioknihy?

1) Šetria oči

Audiokniha je výborný formát pre ľudí s unavenými očami, ľudí s nefunkčnými očami, alebo sú pre tých, ktorí oči v danom momente nemôžu používať. Ak sa oči venujú kontrolnej činnosti, nenáročnej pracovnej činnosti, alebo ide o prechádzku prírodou a oči sledujú trasu. Šetrenie očí sa však týka aj období, kedy sa oči ukladajú na spánok a audiokniha v slúchadlách je spoločníkom pred zaspatím. Je však aj riešením, ako si užiť príbehy, keď oči momentálne nemôžu. Zápal očných spojiviek, infekcie, operácie, rôzne ochorenia a podobne skrátka čítanie znemožňujú.

2) Šetria ruky

Opäť vieme o mnohých situáciách, kedy je držanie knihy nemožné. A znova by sme vymenovali mnohé z predošlého. Ruky potrebujeme aj k šoférovaniu, k žehleniu, alebo práci v záhrade. Namiesto rozhlasu tak môže v CD prehrávači, alebo MP3 prehrávači „hrať“ audiokniha. „Čítať“ je tak možné aj v čase, kedy je to nepredstaviteľné. V aute je nepredstaviteľné venovať pozornosť čítaniu knihy. Už sme síce v bratislavských uliciach opakovane videli ľudí, ktorí dobiehali make-up, učenie na skúšky, aj prípravu vody, kávy a cukru priamo pred volantom

3) Šetria čas

Čas je dôležitý. Niekedy je nutné venovať ho niekde inde a na knihu voľný čas nezostáva. Pri manuálnej automatizovanej práci sa dá vypočuť audiokniha. Pri starostlivosti o dieťa rovnako.

4) Šetria priestor

Obal s CD, prípadne E-Audiokniha stiahnuteľná, kúpená elektronicky, reálne šetria priestor. Sú menšie ako kniha. Elektronický formát prakticky priestor nezaberá žiaden. Knihy je možné skladovať priamo v mobile (skôr Android), alebo MP3 prehrávači. Stále to pritom bude rovnaký mobil, či prehrávač. S rovnakými milimetrami šírky, výšky aj hrúbky.

5) Sú trendom uponáhľanej doby

Či chceme alebo nie, priznať musíme, že aktuálna doba je uponáhľaná. Chceme ušetriť čas, peniaze, a stihnúť čo najviac za čo najmenej času a úsilia. Audiokniha v ušiach sa dá kedykoľvek zastaviť. Pokračovať môžete neskôr. „Rozčítaná“, teda rozpočúvaná kniha je kedykoľvek pripravená na pokračovanie.

6) Výber vôbec nie je zlý

Na trhu máte elektronické audioknihy buď na BUX.sk, alebo priamo v špecializovanej predajni AUDIOLIBRIX.com. Výber je naozaj pestrý. O ich výrobu sa aj na základe spolupráce s vydavateľmi papierových kníh, stará profesionálne zvukové štúdio a hlasy známych osobností. Aspoň je tomu tak pri beletrii známych autorov.

7) Ó áno, sú nástrojom ako prekonať lenivosť

Áno, treba to priznať. Sú výborným nástrojom aj pre tých, ktorí majú čas, aj voľné ruky, ale nedokážu sa prinútiť čítať. Poznáme takých vo vlastnom okolí viacerých. Niekto si to odmaká za nich. Vladimír Kobielski, alebo Geišberg si to „odmaká“ za čitateľa. Ale aj práve pre takýchto ľudí