Kniha Rodinné sviatky a zvyky poteší obsahom aj fotografiami

Máme radi knihy, ktoré možno nazvať vzácne. Takou je aj novšia kniha známej etnografky Zory Mintalovej Zubercovej s názvom Rodinné sviatky a zvyky. Kniha je práve tou vzácnou, aké máme radi. Vzácnou nie svojim počtom, ale obsahom. Knihy, ktoré nám prinášajú čo najkomplexnejší pohľad na minulosť a svet, ktorý ako prežitok v súčasnom živote nemá veľmi svoje miesto. Iba ak v spomienkach našej najstaršej generácie. No iba tam. Nedostáva sa von a zabúdame tak v spoločnosti na to, prečo sa nosilo to, alebo tamto. Prečo sa robili úkony v bežný deň, alebo sviatočné, aké si dnes nevieme vysvetliť. Rodinné sviatky, čiže sviatky týkajúce sa konkrétnej rodiny, ich oslavy, svadby, ale aj rozlúčky a ich oslavy, majú mnohé rodiny naprieč Slovenskom rôzne. Zvyky rovnako tak. V rámci kalendárnych období, v rámci jednotlivých sviatočných dní, období, žatvy, alebo dokonca daždivých dní, kedy nebolo možné pracovať na poliach a čas sa trávil doma.

foto: kniha bohatá nafotografie, aj poznatky.

Rodinné sviatky a zvyky

Rodinné sviatky a zvyky je krásnou knihou, ktorej budete uvoľňovať svoje miesto v polici medzi inými vzácnymi knihami. Väčší formát, než iné knihy od rovnakej autorky a rovnakého vydavateľstva,určite aj preto, že obsahuje veľké fotografie. V plnej kráse so zachytením detailov, situácie, tvárí, odevu a aj s popisom. Zážitok je listovať v tejto knihe a prechádzať si jednotlivé obdobia v živote človeka a rodiny. Od narodenia po pohreb. V knihe sa o zvyklostiach, oslavovaní, odievaní a správaní dočítame. No zásadné je, že máme možnosť vidieť aj práve spomínané fotografie, presnejšie bohatý fond množstva záberov z rôznych regiónov Slovenska. Niektoré sú zachytené viac, iné menej. Pochádzajú z dôb dávno minulých, aj samotné zábery tak možno považovať za vzácne.

Niektoré regióny sú fotograficky zachytené viac, iné menej. Aj tu je vidieť, že nie všade sa objavovali v dávnych dobách vzácne návštevy fotografov. Byť na fotografií sa mnohých pred sto rokmi podarilo iba v rámci dokladov, výnimočných školských fotení, alebo svadobného fotenia. Prítomnosť fotografia v dedinách bola ojedinelá, ale tiež veľkou udalosťou. Ešte vzácnejšie sú zábery bežného života a bežných ľudí, ktoré sú v rokoch začínajúcich 18* skôr raritou. Reálne však každá fotografia teší, pretože ide o autentické materiály, ktoré pri listovaní zaujmú ako prvé. Pri začítaní máme už zážitok ešte bohatší.

foto: kniha plná fotografií je zážitkom aj práve pri sledovaní detailov. Napríklad tu si popis fotografie všíma to, čo je dnes už len ťažko predstaviteľné. Chudobné rodiny v určitých časoch nemali pre všetky deti obuv pre bežný deň a chodievali bosé.

Od narodenia po starobu a odchod

Dnes je nás len málo takých, ktorých ako malých rodičia zavesili do plachty, kým okopávali roľu a zemiaky. Čoraz viac je nás menej takých, čo videli iné deti čerstvo narodené, plačúce a pýtajúce si mamu práve na takýchto roliach, keď neboli materské dovolenky a bolo treba pracovať. Kniha pripomína ďaleko viac. Od požehnaného stavu, čiže vedomia samotnej budúcej matky a jej okolia, že je v očakávaní, sa veľa očakávalo. Kadekto veštil pohlavie, tvrdil jednu predpoveď s druhou. Tradovali sa povery a viera v to, čo žena v očakávaní môže a nemôže. iné bolo počas pôrodu a dojčenia. Zrazu si pri čítaní uvedomíme, že sa dennodenne v životoch našich predkov stretávala nejaká tradícia, tradičný pohľad na udalosti, mnohé postupy ale tiež veľa zaujímavých a praktických riešení.

Aké to bolo pýtať si dovolenie od rodičov, aby sa mohol mládenec stýkať s ich dcérou? Aké pravidlá malo také dvorenie a ako sa na mladých nazeralo? počuť sme mohli niečo z toho už rozprávania starých rodičov. Táto kniha ponúkne viac možností, môžeme ich porovnať, ale bez pochyby to budú informácie celkom nové. O to viac, ak je čitateľ mimo daný región. Zážitkov má čitateľ naozaj mnoho. Veď kým za socializmu niektoré prvky na svadbách zanikali a celkom mizli, dnes sa opäť s veľkou chuťou oživujú a vytvárajú nové. Prečítať si o množstve úkonov a rozdieloch medzi regiónmi môže pripomínať niečo z toho, čo na svadby dnes prinášajú starejší, folklórne súbory, aj pamäť staršej generácie. Máme možnosť vidieť svadobné kroje, ľudí mnohých tvárí, ale aj rôzne sociálne vrstvy, ktoré naprieč regiónmi majú rôznu prípravu, aj svadobné postupy.

Dôležitá kniha vo vašej knižnici

Mimoriadne zaujímavá kniha venovaná našim predkom, bežnému životu, starostiam, slávnostiam a zvylostiam má svoju hodnotu v tom, že to celé uchováva. Zora Mintalová Zubercová nám skráti cesty do archívov, spovedanie najstarších členov našich rodín a rodín ostatných. Vyhneme sa návštevám etnografických múzeí naprieč celou krajinou a prechádzaním fotografií, pretože to všetko urobila za čitateľa autorka. Vydavateľstvo Slovart v tejto knihe následne sprostredkúva pohľad do minulosti všetkým bez rozdielu. Sme mnohí, ktorí operujeme tým, že sme Slováci, ale reálne dejiny, kultúru a tradície nepoznáme. Práve preto majú knihy tohto typu a táto konkrétna svoju hodnotu.

Kniha má svoju hlavu, pätu, ale predovšetkým celého človeka so všetkým. Autorka si stanovila obsiahnuť človeka od narodenia po smrť. Bohatý foto-fond a príspevok fotografa a ilustrátora Vladimíra Holinu tvorí 304 stranovú bohatú publikáciu nadväzujúcu na knihu Ako sme žili kedysi, ktorej sme sa už venovali v čase jej uvedenia na trh. Nadchne spomínajúcu najstaršiu generáciu, nadšenca folklóru, alebo len jednoducho čítania zaujímavostí z dejín. O to viac, ak to sú dejiny regionálne z časov prevažne minulého storočia do medzivojnového obdobia.

Vydavateľ : SLOVART

: SLOVART Oficiálne stránky : o knihe

: o knihe Autor : Zora Mintalová Zubercová

: Zora Mintalová Zubercová Jazyk : slovenský

: slovenský Väzba : tvrdá

: tvrdá Počet strán : 304 strán

: 304 strán Formát : 200 x 260 mm

: 200 x 260 mm EAN/ISBN : 9788055668314

: 9788055668314 Rok vydania: 2024