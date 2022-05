Aké heslo a kedy je najsilnejšie? Návod na silné heslo aj zásady správania

Mať silné heslo v súčasnosti znamená výrazne zvýšiť ochranu svojho súkromia, nastavení, zverejnenia adries, mien, spotrebiteľských návykov, ale pokojne aj súkromnej konverzácie. Mať silné heslo do všetkých svojich služieb je určite dôležité a výhodné. Menej bezpečné je používať vo všetkých službách rovnaké heslo. Nebezpečný je pishing, čiže falošné okno Facebooku, alebo inej služby, ktorá v skutočnosti nie je onou službou. Ak úspešne podvodník vytvorí dojem, že sa prihlasujete na skutočnom webe a zadáte do takýchto polí svoje prihlasovacie údaje, ľahko prídete o celý účet.

Heslo od emailu nie je len tak obyčajné heslo

Predstavte si, čo všetko sa nachádza vo vašej súkromnej emailovej schránke. Sú tam notifikácie z online obchodov a email máte prepojený na mnoho iných služieb, na sociálne siete, či do školy, do úradov a podobne. Ak niekto získa prístup do vášho emailu, môže vás celkom ovládnuť. Zneužiť informácie, ktoré získa prepojením cez nakúpený tovar v eshopoch, v potvrdeniach a útočník vidí v každej prijatej faktúre aj adresu, či telefónne číslo. Pomocou emailu si vie vyžiadať zabudnuté heslá k sociálnym sieťam a prevziať kontrolu nad Vašim životom. S týmito vlastnosťami a dôležitosťou hesla už nedávno prišla kniha (Ne)bezpečný internet.

Dôležité je, aby ste:

Nikdy nezadávali svoje meno, login a heslá do polí a na stránky, ktoré naozaj nie sú tými, kam heslo patrí. Celé roky na Pokec.sk prichádzajú falošné emaily od údajných administrátorov s linkami pre opätovné prihlásenie a „odblokovanie účtu“ a podobné pokusy prichádzajú aj cez Facebook.

Nepoužívali rovnaké heslá na všetky služby. Ak jedna bude deravá, v súvislosti s Vašim loginom a tam zadaným heslom otvárate cestu útočníkovi.

Dávali veľký pozor na najdôležitejšie heslo – váš emailový účet a používali dvojstupňovú ochranu. Bez je dnes veľmi riskantné fungovať.

Heslá nikomu nehovorili, a nikam si ho nepísali. Prípadne si ho píšte v takej hádanko-šifre, ktorú zvládnete dešifrovať len Vy.

Keď Facebook nie je Facebook, ale len podvodník

To najlepšie heslo je najlepšie len dovtedy, kým ho nezadáte na falošnom webe. Nižšie je obrázok získaný z Facebook stránok portálu hoax.sk. Aktuálne na Facebooku rôznym stránkam vypisuje podvodná stránka tváriaca sa ako oficiálna kontrolná služba Facebooku. Vyžaduje odblokovanie zablokovaých stránok opätovným prihlásením používateľa. Zadaním loginu a hesla sem spôsobíte, že nie Facebook, ale podvodník v pozadí získa prihlásenie a prevezme kontrolu nad vašim účtom, stránkami, prípadne platobnými kartam, ak ste ich prepojili s Facebookom. Kým záchrana na Facebooku existuje v prípade hacknutia účtov na stránke fb.com/HACKED, na iných službách to môže byť ešte komplikovanejšie.

foto: na obrázku je falošný odchytávač hesiel, ktorý sa vydáva za Facebook. Reálne ide však o podvodníka, ktorý píše ostatným používateľom, že je nutné “odblokovať stránky”.

Ako si nastaviť silné heslo?

Ak to služba umožňuje, využívajte v maximálnej miere slovenskú diakritiku. Získate tým silné heslo, ktoré sa nijakým spôsobom nebude stretávať s možnosťami crackerov hesiel zo zahraničia. Výhodou je čo najviac kombinovať špeciálne znaky ako * / % $ – _ a číslice s veľkými a malými písmenami. Je potrebné dodať, že veľké P a malé p sú osobitnými znakmi v rôznych znakových sadách, každý z nich má iné šifrovanie a tak je rozdiel pre heslo veľké aj malé písmenko. Čím viac takých kombinácii použijete, tým lepšie. Silným heslám sme sa už venovali v stručnejšom článku.

Tip: používajte také heslá, ktoré si naozaj ľahko zapamätáte, alebo sa ich prinútite zapamätať. Používajte pokojne slovenské znaky a v závislosti od toho, na akej doméne a službe heslo používate, môžete službu zakomponovať aj do svojho hesla. Ak sa rozhodnete napríklad pre prvé 4 písmená služby v hesle, potom môže vyzerať to pre Facebook aj ako “FacE-boštek1984” čo je už pomerne silné heslo.