15 zaujímavostí o lodi Titanic, ktoré ste možno nevedeli

Titanic neprestáva fascinovať. Ako jednu z mála lodí veľkej a luxusnej flotily Star Line, totiž nezasiahlo torpédo nemeckých ponoriek, alebo nepoškodili iné lode. Pýchu Titanicu zničila samotná príroda a nepripravenosť konštruktérov na rozsiahly náraz do ľadovca ukrytého pod hladinou.

Neprestáva fascinovať, hoci už ubehlo viac ako storočie od momentu, kedy sa stal mimoriadne luxusným domovom hlbinných morských živočíchov. Nasledovné zaujímavosti môžu byť len pekným doplnením rozsiahlych faktov, ktoré sú o lodi a jej jedinej oceánskej plavbe známe.

1. Personál lode Titanic

Na lodi pracovalo neuveriteľných 885 členov posádky, pričom len 23 z nich boli ženy.

2. Najväčšia prepravná loď tej doby

V čase, keď Titanic vyplával do vôd Atlantiku, bol najväčšou loďou určenou na prepravu ľudí na svete.

3. Schodiská

Z nástupnej paluby viedlo ešte schodisko do celkovo až siedmych podpalubí.

4. Miesta pre zábavu aj psov

Ako sa na správne luxusné ubytovacie a prepravné zariadenie patrí, aj na Titanicu mohli cestujúci nájsť športové plochy, bazén, možnosti relaxácie a chovatelia výstavných psov tu mali stanicu, ktorá im poskytovala prvotriedny servis.

5. Dopyt

Len čo sa v roku 1911 spustil predaj lístkov, bol o ne mimoriadny záujem. Mnoho zámožných ľudí plánovalo presťahovať sa do Ameriky, alebo navštíviť Ameriku v rámci obchodov. Neuveriteľných 100 000 ľudí malo záujem cestovať na palube Titanicu. Väčšina pasažierov cestovala v nižších triedach.

6. Uhlie

V prístavisku Southampton museli pred vyplávaním Titanicu na more stiahnuť všetky zásoby uhlia zo všetkých ostatných lodí, aby mohol Titanic vyplávať. V tom čase totiž stávkovali baníci a nebolo tak možné doručiť zásielky uhlia objednané pre Titanic.

7. Len 20 záchranných člnov

Titanic bol nepotopiteľnou loďou. Hoci údajne počítali aj s nárazom ľadovca, nepočítali s prerazením niekoľkých uzatvárateľných komôr naraz. Stovky ton vody už tvorili váhu a prekážku s ktorou sa konštrukcia nedokázala vysporiadať. 20 člnov pre všetkých pasažierov bolo priveľmi málo, ale vtedy spĺňali podmienku danú výtlakom plavidla. S väčším počtom nepočítali. Viac člnov by na lodi vyvolalo nedôveru voči heslu o nepotopiteľnosti.

8. Nepotopiteľná loď

Niektorí pasažieri odmietli opustiť loď s tým, že je nepotopiteľná a všetko je to len prehnaný humbuk.

9. Loď vydávala vlastné noviny

Titanic vydával vlastné noviny. Informoval návštevníkov o zaujímavostiach lode, o dennom programe a prinášal aj zábavu svojim čitateľom.

10. Najbohatší

Najbohatším pasažierom na Titanicu bol John Jacob Astor IV. Bol významným americkým obchodníkom a vynálezcom. Začiatkom minulého storočia bol považovaný za jedného z najbohatších ľudí na svete. Napriek tomu, ako bohatý bol, nepodarilo sa mu dostať na záchranný čln. Jeho telo našiel až parník Mackay-Bennett 22. apríla a pochovali ho v USA. Do Londýna prišiel s manželkou, ale ako tehotná chcela porodiť v USA. Na cestu domov zvolili Titanic. Existujú teórie, že on ako jeden z najbohatších ľudí planéty spolu s ďalšími dvoma priateľmi, mali byť obeťami úmyselného potopenia Titanicu. Ich návrat do USA totiž mohol znamenať zastavenie plánov takzvaného Plánu z Jekyll Island.

11. Náraz a smrť

Parník sa s ľadovcom zrazil 14. apríla 1912 o 23:40 a na dno klesol o tri hodiny neskôr 15. apríla 02:20. Zomrelo 1500 ľudí. Oficiálne sa hovorí o 1 517 mŕtvych.

12. Hudba

Hudba hrala do poslednej chvíle. Bol to psychologický zámer, aby volanie o pomoc, plač a zúfalstvo nebolo to jediné, čo malo znieť medzi ľuďmi.

13. Preživší

Tých, ktorí prežili na záchranných člnoch, zachránil parník Carpathia, ktorí doplával do New Yorku 18. apríla 1912. S mnohých detí sa stali siroty. Nenašli svojich otcov, matky. Manželky nenašli svojich mužov s ktorými v Amerike chceli nájsť nový domov. Čakal ich osud s ktorým vôbec nepočítali. V tom čase odchádzali za oceán aj Slováci.

14. Vrak

Vrak lode bol po prvý krát objavený v roku 1985. Našli ho pri pobreží Newfoundlandu. Pôvodne sa však o nájdenie vraku snažil americký miliardár Jack Grimm už v júli roku 1980. Nepodarilo sa mu to ani pri jednom z troch pokusov. Úspešný bol až Robert D. Ballard aj vďaka zapojeniu amerického námorníctva, ktoré v oblasti chcelo nájsť potopené ponorky USS Thresher a USS Scorpion.

15. Pohrebisko a miesto posledného odpočinku

Vrak lode Titanic, ktorý leží na dne Atlantického oceánu v hĺbke až 4 kilometre. Keďže sa potopil v medzinárodných vodách, k jeho vraku sa koncom osemdesiatych rokov potápali Francúzi a zbierali z neho artefakty. Briti aj Američania to považovali za vykrádanie hrobu a miesta posledného odpočinku tisíc päťsto ľudí. Americké úrady zakázali akýkoľvek predaj čohokoľvek z paluby Titanicu, rovnako ako vyhlásili obe časti vraku, rozptýlené artefakty a celé toto miesto za pohrebisko so stupňom ochrany, k čomu vyzvali aj ostatné krajiny.

