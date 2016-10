Recenzia filmu Jack Reacher: Nevracaj sa, prináša dávku akčnosti

Po celkom úspešnom akčnom filme Jack Reacher: Posledný výstrel, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 2012, prichádza do kín aj ďalší film. Nakrútený podľa knižnej predlohy a je jedným zo série bestsellerov spisovateľa Lee Childa. Je ním práve Jack Reacher: Nevracaj sa, tentokrát pod vedením režiséra Edwarda Zwicka.

Dej prekvapí…

Bývalý major Reacher sa vracia, aby mohol znova zachraňovať svet. Najprv, ale Jack sedí po bitke v putách za barovým pultom. V prvých minútach filmu zaznie veta: „V ďalších 90 sekundách sa stanú dve veci.“ Tam sa celá situácia otočí a ďalšia cesta hlavného hrdinu vedie do Washingtonu, aby navštívil svoju kolegyňu, s ktorou už dlho spolupracuje, ale pozná ju iba cez telefón. Tam, ale zisťuje, že Susan Turner skončila vo väzení obvinená zo špionáže a rozhodne sa jej pomôcť. Do toho všetkého sa pripletie dievča, ktoré je podľa všetkého jeho dcérou. Aby toho nebolo málo je Jack obvinený z vraždy a spolu so Susan, ktorú samozrejme vyslobodí z armádneho väzenia na úteku pred policajtmi a najatými zabijakmi budú musieť odhaliť spiknutie, kde je v hre veľa peňazí. Naviac sa do deja dostáva vrah, ktorý chce za každú cenu Reachera zabiť a berie to ako osobnú záležitosť.

Humor a akcia

Akčné scény, bitky a krv samozrejme vo filme nemôžu chýbať. Žiadne prehnané piruety, len lámanie rúk a streľba. Ak divák nezapojí logiku, tak sa bude skvele baviť. Film je poňatý trošku hlúpo, vtipne, jednoducho, ale celé to spolu funguje. Ženy si tiež prídu na svoje. V hlavnej úlohe fešák Tom Cruis, ktorý je asi rád hrdinom bondovského typu. Tvári sa neústupčivo v každej situácii. Holými rukami dokáže zbiť všetkých svojich protivníkov naraz. Jeho hereckou kolegyňou je Cobie Smulders, známa aj z filmov Avengers. Táto dvojica je dokonale zladená vo všetkých akčných súbojoch a bitkách.

Režisér má po celý film všetko pod kontrolou. Jeho scény sú dostatočne drsné, divák sa neunudí ani vo chvíli, keď hrdinovia sedia v aute alebo v hotelovej izbe.

Ak ste fanúšikom akčných filmov alebo práve Toma Cruisa, určite sa oplatí navštíviť kino, minimálne kvôli zábave a milovníci akčných scén si prídu na svoje.