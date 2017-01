Slováci pozor: podozrivé reklamy a web Vivese Senso Duo Oil

Záhadný nový objavený spôsob na obnovu vlasov, či šokujúca metóda, ktorou sú šokovaní slovenskí lekári. Sloganov, ktoré sa snažia upútať vašu pozornosť, môže byť nespočetné množstvo. Internetová reklama v banneroch na množstve portálov vrátane Google reklamy dnes môže kdekoľvek zobraziť reklamu vedúcu na pochybné stránky a obeťou podivného manipulovania.

Dnes sa podobná reklama môže objaviť kdekoľvek. Obeťami sú Slováci mladí, aj starší. Niektoré podľahnú sľubom na banneroch, iní sľubom na fingovaných stránkach. Všetko propraguje prípravok Vivese Senso Duo Oil. Je v tejto chvíli celkom jedno, či má účinky, alebo nie. Závažným problémom je, akým spôsobom sa prezentuje, čo používa a ako zásadne zavádza. Možno niekoho z nich presvedčili skúsenosti ľudí, ktorých stránky uvádzajú ako reálnych zákazníkov. Pravda je žiaľ taká, že spokojní zákazníci žiadni neexistujú a prezentovaní ľudia možno ani len netušia, že sú ich fotografie takýmto spôsobom zneužité.

K Vivese Senso Duo Oil sa nepriznáte



Veľkým problémom viacerých prípravkov kúpených na internete je fakt, že sa k ich kúpe veľa krát ľudia nepriznajú. Sú to obete praktík a obeťami zostávajú v tichosti. Nie každá žena verejne prizná, alebo sa chváli tým, že si kúpila prípravok Vivese Senso Duo Oil proti vypadávaniu vlasov. Každý mmá určitú hrdosť, ktorá blokuje priznať svoje nedostatky. Problém nastáva, keď balíček dorazí k zákazníkovi. Nenachádza žiaden slovenský návod na použitie, riedenie, užívanie, ani len zloženie. Siaha po Googli a následne objaví rozsiahle miesta, v ktorých sa spomína odporné zavádzanie, klamanie zákazníka, vymýšľanie obsahu a hlavne neuveriteľne rozsiahle podoby bannerov, ktoré hlásajú čokoľvek, len aby ste na ne klikli. Vynálezy, objavy, šokujúce metódy, rozrezané vajíčka s ružovým nádychom a množstvo ďalších plodín, ktorých vzhľad a text vás prinúti kliknúť.

Ďalším problémom je, že mnohí z nespokojných zákazníkov, ktorí netušia ako postupovať pre mizerné obchodné podmienky a ochranu spotrebiteľa, nevedia čo ďalej. Skúsia preto krajné riešenie, predať prípravok na internete v internetovej inzercii.

Aktuálne reklamy

Štyri internetové reklamy, ktoré sú použité v hlavnej grafike, sa objavujú na najväčších slovenských portáloch poskytujúcich emailové služby. Nedajú sa prehliadnuť a od starších sa odlišujú najmä tým, že zobrazujú priamo aj doménu, kam smerujú.

Slečna s kartáčom: táto slečna sa raz objaví v reklame na objav slovenskej blogerky a zázračnú formulu na zrýchlenie rastu vlasov, inokedy sa objaví v reklame v takomto znení. Fotografia ze fotobanky a ide o konkrétnu modelku, čiže kúpiť si ju viete pokojne aj vy. To by nebol taký problém, no tie ďalšie sú už väčší problém.

Dve hlavy jednej pani: jedna hlava s menším vlasovým porastom, druhá hlava s bujnejším porastom. Očakávate, že za to môže prípravok Vivese Senso Duo Oil. Pokojne si vymyslite olej BUBUBU-OIL a s rovnakou logikou môžete stiahnuť z pôvodného zdroja aj iné fotografie z týchto stránok. Vaše nafingované stránky a prípravok na podporu rastu vlasov tak nakoniec vyznie celkom rovnako. Zdroj obrázkov je pritom klinika, ktorej dielo nemá nič spoločné so žiadnym prípravkom.

Chlap bez vlasov: fotografia je z fotobanky.

Stránky sk.long-hair.eu predstavujú problém

Všetky cesty vedú do… do hája zeleného. Stránky ktoré sa vám otvoria po kliknutí na reklamy, zobrazujú neuveriteľnú zlátaninu. Nezmyselný odkaz plný lží a zavádzania vám prezentuje údajnú reportérku menom Lenka Svetlíková. Azda ani netreba rozvádzať, že žiadna reportérka s takýmto menom nie len že neexistuje, ale tá žena vôbec nie je Slovenka, Češka, ani nič podobné. Ani sa nevolá Lenka. Fotografiu len stiahli, alebo možno kúpili vo fotobanke. Rovnakú fotografiu používajú falošné stránky od rovnakého autora na adrese http://sk.greencoffeee.cz/ a čuduj sa svete, meno tejto ženy je odrazu Agnes Hermanová. Tu je z nej zrazu Arianna Ettorre – http://greyactive.it/ ? Na tureckých stránkach sa zase objavuje len pod menom „Muhabir A. Hartman“. “ Najnovšie stoja za týmto prípravkom vedci zo Švajčiarska. Inokedy sú to iné krajiny, inokedy blogerky, v jednom momente to bola akási náhoda bežného človeka.

Vymyslení zákazníci

Ak už čítate o tom, ako úspešne vyliečili svoje vlasy niektorí Slováci, ľudia ako vy, veríte tomu. Hoci nie všetci, veľká časť ľudí uverí. Nedokáže si totiž porovnať, či je stránka pravdivá. Stránka ale pravdivá nie je. Prichádza a prezentuje niečo, čo nie je reálne. Klienti, ktorí majú pochádzať zo slovenských miest a žiť medzi nami vôbec nie sú Slováci. Ich vlasy a problémy vyliečili celkom inak, nie pomocou Vivese Senso Duo Oil. Mali smolu, lebo ich fotografia sa objavila na internete a títo tu si ju stiahli. S touto fotografiou sa potom pýšia, že vďaka nim ľudia vyriešili svoj problém. V skutočnosti je to však lož.

Komentáre na stránke nie sú reálne. Ide o presne ten štýl, ktorý opakovane uvádzajú podobné stránky. Rovnaké profilové fotografie, takmer rovnaké príspevky dokonca aj pri prípravkoch na liečbu očí, na rast svalov, alebo na chudnutie. Stále to isté, len nahradené texty, aby nevyzneli zle, ak by sa náhodou komentár týkal chudnutia. Vyzerajú ako z Facebooku, v skutočnosti ale ide len o skopírované farebné nastavenie škály. S Facebookom nemá nič. Vaše komentáre to nepridá a dátum týchto fingovaných je neustále posúvaný podľa toho, aký dátum je dnes.

Slavomír Kubiak z Nitry

Pán Slavomír Kubiak z Nitry odprezentovaný na tejto stránke ako spokojný klient je, čuduj sa svete, niekto celkom iný. Výmyselníci uvádzajú vymysleného klienta. Špecialisti ukradli fotografie zo stránok, kde je galéria reálne vykonaných transplantácií vlasov. Výsledky viditeľné na fotografii totiž nie sú dielom žiadneho zázračného olejčeka, ale reálnych odborníkov z New Yorku, ktorí vlasy transplantovali.

Podivné stránky samotné

Stránky sú podvodné. Vyzerajú ako magazín a uvádzajú reportérku. Reportérka neexistuje, fotografia je z fotobanky. Nejde o žiaden magazín. Všetky odkazy navádzajú na kúpu prípravku. Obsah je fingovaný a vymyslený, narafičený. Na stránke sa objavujú informácie o tom, že len k dnešnému dňu je špeciálna ponuka, ktorá čo chvíľa vyprší. Tento dátum sa opäť posúva podľa toho, aký je dátum dnes. Teraz vás tlačia, aby ste rýchlo objednali, no rovnaký nátlak vyvolávali aj pred týždňom a budú aj o mesiac.

Predajné stránky sú ešte horším prípadom

Po kliknutí na kúpu prípravku sa dostanete na stránky, na ktorej akýsi doktor Robert Mayer prezentuje svoje vedomosti a dokazuje pravosť všetkých tvrdení. Údajne má vlastnú ordináciu v Bratislave a na stránke účinky podporujú aj rôzne tváre. Pravda je ale taká, že Robert Mayer neexistuje. Pánko je z fotobanky, žiadna ordinácia v Bratislave neexistuje a celý nafingovaný text nemá pravdivú azda ani len jednu jedinú časť. Rozsiahla propagácia Vivese Senso Duo Oil na webe stavia na šialených absurdných vymyslených textoch s brutálnymi chybami faktickými a semtam gramatickými. Neustále vybiehajúce informácie v rohu stránok o tom, že práve niekto nakúpil, sú nastavené v kóde stránok. Majú vyvolať dojem, ako veľmi je vec žiadaná, ale reálne sú to len automaticky vyvolané v kóde zadané príkazy. Tie sa opakujú.

Možno ani neprekvapí, že prvé aj druhé stránky porušujú viac ako 15 zákonov platných v rámci obchodného aj občianskeho zákonníka. Porušila aj niečo v rámci medzinárodného autorského práva a práv ochrany osobnosti. Predajné stránky celkom ignorujú prísne zákony o internetovom predaji. Nulová hodnota obchodných podmienok, nulová hodnota identifikácie predajcu. Následne aká asi hodnota prípravku Vivese Senso Duo Oil, ktorý je celkom neznámy? Žiadni odborníci ho nepoznajú, nikde o ňom nič nevedia, žiadne slovenské úrady ho neevidujú a ani len skutočné ľudia sa nepochválili skutočnými účinkami?

Pripravil Dávid, v spolupráci s HOAX.sk