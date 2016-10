Blog z intráku #1: zoznám sa, toto je život na internáte

Hovorí sa, že najkrajšie roky života sú práve tie študentské. To budú tvrdiť všetci tí, ktorí už pracujú. Často sa stretávame s názormi: “Keby som vrátil čas, študoval by som čo najdlhšie” alebo “Dieťa moje, užívaj si a študuj, pokiaľ môžeš.”

Tieto slová som si zobrala k srdcu a preto som sa po strednej škole, ktorá mimochodom trvala až 5 rokov, zdalo sa mi to ako večnosť a predstava ďalej študovať bola pre mňa niekedy odradzujúca. Potom som si to všetko v hlave zhodnotila. Prečo nie, prečo neštudovať, ak je taká možnosť. Aj keď názor typu „bez vysokej školy už nie si nič“, neberiem ako pravdivý, pretože zo všetkého čo študujeme, máme len toľko, koľko si sami vezmeme a kopec úspešných ľudí vysokú školu ani nemajú. Ale ja som sa nakoniec rozhodla skúsiť to. A okrem štúdia využiť aj to vedľajšie, čo študentský život ponúka – život na intráku.

A ako sa východniarka z Košíc dostane študovať do Trnavy na druhý koniec Slovenska? Jednoducho musí poslať prihlášku a čakať. Vyšlo to a bolo rozhodnuté. Marketing som mala už na strednej škole a bavil ma, preto som našla fakultu, ktorá presne ponúka to, čo som hľadala. Samozrejme dochádzať každý deň, by nebolo možné. Teda možné, by to bolo, ale neviem si to reálne predstaviť. Tak som si podala žiadosť na internát a bola schválená. Tu začalo nové obdobie môjho života.

Ako nováčik som sa musela naučiť desatoro prežitia na intráku. Znie to možno strašidelne, ale vôbec to také nie je.

1. Vychytať dobrého spolubývajúceho/ dobrú spolubývajúcu

Toto pravidlo veľakrát človek neovplyvní, hlavne ak ide študovať niekam sám. Niekam, kde nikoho nepozná. Treba len dúfať, že dostanete niekoho, s kým si aspoň trošku sadnete, niekto, kto bude mať podobné návyky ako vy. Výhodou je podobný rozvrh, keďže nikto sa netúži zobudiť na cudzí budík, skôr ako zazvoní ten jeho. Jedine ak máte tvrdý spánok, potom by som len ticho závidela. Ak budete mať takú skvelú spolubývajúcu ako ja, vyhrali ste 

2. Zaobstarať si potravu

Ďalším základom prežitia je jedlo. Veľa jedla. Ak máte dni, keď sa iba vyvaľujete je to bezpochyby to najdôležitejšie, pretože niekedy je to jediné na čo človek dokáže myslieť. Samozrejme, škola alebo internát disponuje väčšinou jedálňou, kde varia prekvapivo dobre. Ale čo ak bude zatvorené? Čo ak ťa prepadne hlad a do jedálne sa nebude možné dostať? Vtedy to všetko ostane už len na tebe. Jasné, môžeš ísť do reštaurácie, ale z vlastných skúsenosti viem, že na toto celý mesiac peniaze určite nebudú. Pizza a bagety ťa určite omrzia skôr, ako si myslíš. Na každom poschodí tvojho intráku by mala byť kuchynka. Tam môžeš predstavovať svoje kulinárske umenie a schopnosti, ak to samozrejme niekto ocení. Hrnce, varešky, taniere a príbor si musíš doniesť svoje. Môžeš skúšať variť aj podľa receptov, ale namiesto presnej odmerky musíš merať tak „od oka“ .

3. Kúpiť chladničku

S druhým pravidlom sa automaticky spája aj to ďalšie. Zohnať si funkčnú chladničku. Áno, môžeš celý rok jesť chlieb s čokoládovou nátierkou alebo paštétou. Môžeš si kúpiť jedlo, ktoré v ten deň skonzumuješ, ale ver mi, budú dni, keď sa ti to obchodu nebude chcieť ísť. Pár krát nechať mliečne výrobky na balkóne v zime, dá sa to. Ale keď prídu mrazy a tebe sa z masla stane iba kocka ľadu, potom sa nemôžeš čudovať. Alebo ak zasvieti slnko a na tvoje potraviny bude svietiť pár hodín a ty budeš v škole, neodporúčam to potom konzumovať.

Jedna chladnička na celej chodbe nie je dobrý nápad. Možno si tam nenájdeš nič, čo si včera kúpil.

4. Naučiť sa byť poriadkumilovný

Či chceš alebo nie, musíš sa to naučiť. Jedine ak si schopný a pripravený na to mať neumytý hrniec so zaschnutými cestovinami na stole aj dva týždne. Pomedzi to tvoje papiere do školy, rozliata káva a pohodené oblečenie. Tvoj spolubývajúci určite ocení, keď budeš mať ako taký poriadok. V skrini si maj neporiadok aký chceš, ale občasná nečakaná návšteva sa poteší, ak bude mať kde sadnúť v tvojej izbe.

5. Komunikovať s okolím

Dosť dôležitý bod. Pretože, ak niečo budeš chcieť, samé ti to nespadne. Základ sú dobré vzťahy s ostatnými obyvateľmi tvojho študentského domu. Nikdy nevieš, čo budeš potrebovať. Ak treba tak pomôž a určite sa ti to vráti. Minimálne tak, že ťa zavolajú na chodbovicu alebo aj neorganizovaný žúr.

6. Zažrať sa do učenia

Jasné, intrák je super, ale ty si prišiel hlavne študovať. Musíš si zvyknúť, že skoro nikdy sám nebudeš. Jedine, ak sa zatvoríš sám do tajnej, temnej miestnosti. Čím skôr si zvykneš na okolitý hluk, tým lepšie. Ak si bol zvyknutý učiť sa sám a potichu, tak to bude trošku väčší problém, ale všetko je len o zvyku. Prinajhoršom kúpiš štuple do uší a prestaneš vnímať okolie. Oceňuje sa, ak sa budeš učiť iba sám pre seba, potichu.

7. Byť za každú srandu

Keďže s tebou bude bývať veľmi veľa ďalších ľudí, narazíš na rôzne osobnosti. Dôležité je nebrať všetko úplne vážne. Pravdepodobne budeš počuť každý deň hluk a krik. Ak vyjdeš z izby v nočnú hodinu nikdy nevieš, kto sa ti prihovorí a bude vravieť somariny. Ak máš rád alkoholické nápoje je to výhoda, takto si nájdeš kamošov hneď, niekedy aj v prvý večer tvojho pobytu.

8. Obmedziť čas v sprche

Aj ja mám rada tráviť v sprche a teplej vode doslova dlhé minúty. Na internáte to nie je vždy možné, keďže na jednu sprchu tu je viac osôb. Ak by bol každý v sprche hodinu, tak by si asi pravdepodobne sústavne nestihol do školy alebo by si chodil spať neskoro v noci. Muži to majú ľahšie, ale ženy musia všetko zvládať rekordnou rýchlosťou. Sprchovať sa v nočných hodinách tiež nie je dobrý nápad. V prvom rade sa ti podarí pobudiť všetkým okolo teba a v druhom si budeš musieť vystačiť s nie veľmi teplou vodou.

9. Šetriť peniaze

Bohužiaľ jedlo a alkohol nie sú zadarmo. Samozrejme, ani knihy a iné školské potreby. Rodičia ti možno pošlú peniaze, ale naučiť sa s nimi hospodáriť, to dá zabrať. Počítať každý cent, aby ti vyšlo na všetko, čo chceš. Ideálne je si nájsť brigádu, už len dúfať, že dostaneš rozvrh, pri ktorom budeš stíhať aj makať. Ak sa chce, dá sa to.

10. Ísť do školy s opicou

Základný a posledný bod. Na to prídeš možno už v prvý týždeň, keď sa ti bude zdať ako sa dobre bavíš, zabudneš na čas, vypiješ viac ako si plánoval a ráno o hodinku na to ako ideš spať ti zazvoní budík. Povinnú prednášku alebo cvičenie predsa zmeškať nemôžeš! Receptov, ako sa dostať z opice je dosť a tvoji kamaráti ti určite prezradia najlepší a najúčinnejší recept.