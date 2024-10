Najrýchlejšie zvieratá na planéte a rýchlosť, ktorú dosiahnu

Gepard je najrýchlejším suchozemským zvieraťom a dosahuje ohromujúcu rýchlosť pri love, no dokáže ju udržať len na veľmi krátke vzdialenosti, zvyčajne do 500 metrov. Jeho dlhé štíhle nohy, pružný chrbát a odľahčené telo sú kľúčovými faktormi, ktoré mu umožňujú vyvinúť takéto rýchlosti. Na súši je toto zviera jednoducho najrýchlejšie.

