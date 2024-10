Vyzliekanie z kože (ekdýzia): ktorých druhov zvierat sa týka a prečo

Zvieratá, ktoré majú vonkajší tvrdší obal, museli evolučne prispôsobiť mechanizmus, ktorý im umožní rásť. Vonkajšia koža pritom nie je ani tak správny pojem, keďže nejde o kožu. Tvrdšia schránka na povrchu ich tela nemá schopnosť rozpínania, alebo pri ďalších druhoch nie je schopná elasticity. Záleží od druhu. Ich vonkajšia vrstva, zložená z keratínu (v prípade plazov) alebo chitínu (u hmyzu a pavúkov), je pevná a nepružná. To teda znamená, že nemôže rásť spolu so zvieraťom. Aby si tieto živočíchy mohli zabezpečiť rast, museli si vyvinúť spôsob, ako sa tejto vrstvy zbaviť a nahradiť ju novou.

Niektorí chovatelia to poznajú. V teráriu máte celé týždne jediného pavúka , keď sú tam odrazu pavúky dva. Rovnako veľké, no jeden priesvitný a druhý tmavý. Aj v bežnej prírode nájdeme pavúky, ktoré sú len prázdnou kožou. Alebo nachádzame hadiu kožu, ktorá je v skutočnosti len vrchnou vrstvou šupinatej pokožky, ktorá nemala potrebnú pružnosť a rastúcemu plazovi už nestačila. Vyzliekanie z kože znie strašne až morbídne. Lenže vyzliekaniu, známemu aj ako ekdýzia , sa podrobujú rôzne živočíchy, hlavne plazy, obojživelníky a niektoré bezstavovce, ako sú pavúky či hmyz, či dokonca aj hlísta. Tento proces je nevyhnutný pre ich rast a prežitie. Zvieratá s pevným vonkajším obalom, ako sú šupiny, pancier alebo kutikula, sa pri raste nezmestia do pôvodnej „schránky“. Preto sa musia v určitej pravidelnosti zbavovať starej vrstvy kože, aby mohli rásť.

