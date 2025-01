Zebra, pruhovaný kôň z africkej divočiny a zaujímavé fakty

Zebry boli pre Európanov dlho záhadou. Prvé správy o nich priniesli cestovatelia, ktorých náčrty vzbudzovali úžas, no zebry sa veľmi ťažko prevážali cez more. Ak sa podarilo nejakú dopraviť, stala sa obrovskou atrakciou. V histórii sú však aj prípady podvodu, keď niekto premaľoval menšieho koňa pruhmi a vydával ho za zebru, pričom zviera držal za ohradou, aby ho nik nevidel zblízka. Jednou z najslávnejších skutočných zebier bola zebra menom Hans, ktorú skrotil britský výskumník Lord Rothschild. Hans sa dokonca naučil ťahať koč, čo bolo v 19. storočí senzáciou, no takéto prípady zostávajú výnimočné, keďže zebry sú veľmi divoké a ťažko skrotiteľné. Osedlať zebru a využívať ju ako koňa sa pokúšali mnohí už od malého žriebätka, ale tieto plány aj mnohí vzdali.

Zebra je mimoriadne zaujímavý živočíšny druh. Človek by mohol povedať, že ide o koňa, s ktorým sa príroda zahrala v rámci sfarbenia inak ako s koňmi, aké poznáme v našich končinách. V mnohých smeroch však ide o zaujímavé zviera, ktoré nás nefascinuje tak ako levy, slony, či krokodíly, no stále sú dôležitou súčasťou africkej savany. Aspoň prevažne.

