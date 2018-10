Na diaľnici D1 si v zápche urobili policajné majáky cez Appku na mobile

V piatok 12. októbra 2018 sa mimo niekoľkohodinovej zápchy vďaka „sťahovaniu národov“, ako hovorovo nazývame piatkové situácie týkajúce sa ciest z a do Bratislavy, a vlečúcej dopravy, odohralo aj niečo iné, zaujímavejšie. Ak sme si mysleli, že vynaliezavosť a vtipy mladých ľudí na diaľnici poznajú svoje hranice, prípad posádky bieleho, alebo svetlého vozidla zo Senca, to určite nebol. Presvedčila nás o tom čitateľka Renáta, ktorá sa stretla s niečím nie celkom bežným.

Trojica vtipálkov a falošné policajné svetlá

Zápcha pre nehodu v blízkosti odpočívadla Triblavina spomalila dopravu na niekoľko hodín. Vodiči musia starostlivo poobzerať, koľko krvi a koľko pokrčených plechov nebolo ich, ale niekoho iného. Zúženie pruhov tiež nepridalo na plynulosti premávky. Aj preto sa tri jazdné pruhy neustále menili v plynulosti priepustu. To dovolilo vodičom opakovane predbiehať a míňať tie isté vozidlá v priebehu pár minút. Aj preto mal náš zdroj opakovanú možnosť zo sedadla spolujazdca vidieť posádku bieleho/svetlého vozidla zo Senca zloženú z troch mladíkov.

Z bieleho vozidla jazdiaceho v strednom jazdnom pruhu na prednom skle žiarili policajné svetlá. Striedavé blikanie červenej a modrej však nevychádzalo z policajných majákov, ale netradične z malého predmetu. Pri pohľade do vnútra auta na rovnakej úrovni cez bočné okná ste mohli vidieť trojicu mladých chlapcov, pričom ten zozadu držal mobil vystrčený a otočený dopredu s preblikajúcim displejom.

„Už podľa výrazov a priblblého smiechu vo vnútri bolo evidentné, že toto nie sú policajti,“ podotkla Renáta. Skúšali to na poľského vodiča čierneho osobného vozidla. Zrejme sa mali nazdávať, že je to slovenský policajný postup a Poliak mu má uvoľniť cestu. Tak sa aj stalo. Vodič poľského vozidla naozaj zmätkoval a pokúšal sa z nevedomosti prejsť do prvého jazdného pruhu. Ťažko pritom povedať, koľko vodičov mladíci ohrozovali strašením políciou. Pravdou však je, že ich jazda s policajnými svetlami prebiehala zhruba od 19:30 do 19:45 minimálne. “Pokiaľ to boli vážne policajti, tak sa pánom ospravedlňujem. Nech sa však aspoň tvária ako policajti, keď už vysvecujú mobilom po ľuďoch na diaľnici,” dodáva Renáta.

Azda netreba pripomínať, že zneužitie policajných majákov a ich, hoci len vytvorenie na vlastnom mobile vďaka aplikácií, či hre svetiel, je vážnym trestným činom. O to viac, ak prebieha na diaľnici počas zápchy. Mladíci si veľmi nepomohli. Ak aj niekoho z tých vystrašených predbehli, muselo im byť jasné že je do vnútra auta vidieť, rovnako ako do ich nepolicajných tvárí. Zvláštnosťou bolo aj pre náš zdroj práve to, koľkí vodiči alebo spolujazdci si ich všimli, avšak ich to netrápilo a falošné mobilné policajné majáky pokračovali niekoľko minút aj naďalej.

Falošné policajné svetlá sú zadarmo. Aj basa je „zadarmo“…

Falošné policajné svetlá sa dajú dnes spraviť pomerne ľahko. Na internete je obrovské množstvo aplikácií a videí, ktoré nafingujú policajné svetlá aj bez veľkej námahy. Výrobcovia týchto aplikácií síce upozorňujú, aby neboli zneužívané na podobné hovadiny, avšak zrejme sami vedia, že to budú práve skôr takéto účely, na ktoré si ich ľudia stiahnu. Pre frajerinu. Ťažko môžeme predpokladať, že si ich sťahujú samotní policajti pre prípady, kedy by zlyhali ich policajné majáky – originály.

Príkladom, nie návodom k tomu, ako jednoduché je zahrať sa na policajta a riskovať basu, sú napríklad aj tieto aplikácie:

Hoci zrejme neprinášame nič nové, upozorňujeme, že zneužitie policajných majákov na azda akýkoľvek účel, mimo vlastné osvetlenie vlastnej izby, nepovoľuje zákon a je prísne trestané. Neodporúčame preto pokúšať sa prekliesniť si cestu na diaľnici ničím podobným, ako sa odohralo v piatok. So zneužitím policajných majákov sa stretla už mládež na jednej z diskoték v rámci vtipu, ktorý sa spomínal v nám dnes už neznámej diskusii. Kým tam šlo nakoniec o nevinnú zábavu, môžeme len dúfať, že zostáva len pri nej.

Pani Renáta nás kontaktovala cez Facebook. Ďakujeme za podnet. Máte aj vy zaujímavý námet na článok? Napíšte nám cez Facebook, alebo cez formulár.