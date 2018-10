Turistický singletrack Herkules spojí mesto Bardejov a Bardejovské Kúpele

Plynulé prepojenie Bardejovských Kúpeľov s mestom Bardejov prinesie nový turistický singletrack HERKULES pre cyklistov i peších, ktorý dokončuje v týchto dňoch Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) „ŠARIŠ“ – Bardejov. So samotnou realizáciou sa začalo 1.októbra 2018. Singletrack s dĺžkou cca 1,3 km začína pri benzínovej pumpe Slovnaft na konci Bardejova a končí na začiatku kúpeľov, kde sa napája na asfaltový chodník. Má charakter turistického singletracku, resp. tzv. doubletracku, šírku do 2,2 metrov a priečny sklon trasy je 5% kvôli odvodneniu. Informuje o tom riaditeľ OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov Radomír Jančošek.

Turistický chodník je prínosom

,,Tento turistický chodník je obrovským obohatením nášho regiónu a rozšíri možnosti turistickej infraštruktúry. Realizuje sa ako singletrack, čo je metóda, ktorá kopíruje terén, prispôsobuje sa prírode, stromom a svahu, a nevyžadovala si výruby stromov. Hneď v úvode tejto trasy je mierne stúpanie na úseku cca 100 m s prevýšením cca 20 m.Aj kvôli tomu sme nazvali tento nový rodinný turistický chodník HERKULES, aby aj tí najmenší nadšenci si mohli zmerať svoje sily. Plánujeme umiestniť informačné tabule s kresbou HERKULESA ako zdoláva jednotlivé prekážky. Je to zároveň aj symbolika, pretože tento názov má aj najsilnejšie mineralizovaný prameň v Bardejovských Kúpeľoch. Následne chodník kopíruje krásnu prírodu a je bezpečný, vedie cez les a je dostatočne vzdialený od hlavnej cesty č.77. Trasa má prevýšenie iba niekoľko desiatok metrov a je vhodná aj pre rodiny s malými deťmi,“ opisuje nové prepojenie R.Jančošek.

Dodáva, že ide o dočasné riešenie, keďže mesto Bardejov už dlhodobo pripravuje cyklochodník s pevným povrchom, osvetlením a doplnkovou infraštruktúrou, no proces brzdí vysporiadanie problémových pozemkov, kde nie je jasný vlastník (neprebehlo dedičské konanie). Mesto Bardejov a Bardejovské Kúpele a. s. sú zakladajúcimi členmi OOCR Šariš Bardejov a veľmi im na prepojení záleží. Obyvatelia mesta UNESCO Bardejov, Bardejovských Kúpeľov a návštevníci regiónu sa dlhé roky dožadovali cyklochodníka, ktorý by spojil obe lokality. Odstránilo by sa tak nebezpečenstvo pohybu cyklistov a chodcov po frekventovanej ceste č.77.

,,Preto som prišiel ako riaditeľ OOCR s náhradnou iniciatívou vybudovania singletracku. Počas 4 mesiacov som osobne navštívil desiatky majiteľov pozemkova získaval od nich súhlasy o dočasnom prechode a vytvorení turistického chodníka. V súčasnosti sú hotové terénne úpravy a ostáva urobiť jemný posyp kameninou, aby sa pri dažďoch netvorilo na povrchu blato. Celkové náklady budú cca 23 000 eur a singletrack by mal byť v prevádzke zhruba o týždeň,“ konštatuje R.Jančošek.

O tom, ako sa toto úžasné dielo zrodilo, čo ho komplikovalo a že to bolo neľahké úsilie, R.Jančošek ďalej hovorí: ,,Som vášnivým cyklistom a spolu s mojimi synmi, počas našich jazdeckých výletov po singletrackoch ako sú Napoleon, Čerešenka, Family v Bardejovských Kúpeľoch, ktoré realizovala naša OOCR Šariš Bardejov, mi skrsla myšlienka vybudovať takýto singletrack aj medzi Bardejovom a Bardejovskými Kúpeľami v lese a lone prírody. Nič komplikované, žiaden betón či asfalt okolo cesty. Jednoducho bezpečný a prechodný turistický chodník. Oslovil som pána Jána Tekla z Prešova, ktorý tieto singletracky v Bardejovských Kúpeľoch vybudoval, či by sme spoločne mohli nájsť riešenie a vhodnú trasu.“

Zdôrazňuje, že najťažšou časťou nebola samotná realizácia singletracku, ale nájdenie majiteľov daných pozemkov, ich oslovenie a osobné navštívenie. ,,Od júna až do konca septembra 2018 to boli 4 mesiace ťažkých rozhovorov, prosieb a argumentov, ako tento úsek, ktorý spoločne vybudujeme pomôže peším, chodcom, cyklistom, rodinám s deťmi a turistom. Niekedy to boli aj zabuchnuté dvere pred nosom. No po opätovnom navštívení sa dokázali prelomiť aj tie najsilnejšie ľady a ľudia dokázali podporiť a pochopiť náš zámer. Touto cestou chcem poďakovať všetkým majiteľom pozemkov, ktorí svojím podpisom a udelením súhlasu o dočasnom prechode cez ich pozemok, podporili toto dielo a umožnili vybudovať to, čo nášmu regiónu tak veľmi chýbalo. Taktiež veľká vďaka patrí mestu Bardejov, Bardejovským Kúpeľom a.s. a všetkým členom OOCR Šariš Bardejov za ich dôveru a podporu,“ odkazuje R. Jančošek.

S prispením OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov bola predpár dňami v Bardejovských Kúpeľoch dokončená aj obnova turistického okruhu Ostrá Hôrka. Tento turistický chodník má spolu 3 okruhy, najväčší meria 3,5 km, stredný 1,5 km a najmenší 1 km. Slúžiť bude bežkárom, horským cyklistom a turistom a je vhodný aj na prechádzky rodín s deťmi.

Dĺžka značených turistických chodníkov v okolí kúpeľov dosahuje takmer 40 km. Popri tom je na tomto území aj sieť vybudovaných, udržiavaných a navzájom prepojených piatich cyklotrás, s celkovou dĺžkou viac ako 8 km. Tvoria ju tri liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon a Čerešenka, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. Teraz k nim pribudne HERKULES.

Na druhý polrok toho roka ešte pripravuje OOCR Šariš Bardejov ako partner projektu novú štvorjazyčnú cyklomapu AQUAVELO. Ide o 230 km úsek medzi kúpeľmi Bardejovské Kúpele, Krynica, Muzsyna, Szawnica, s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou. V spolupráci so Štátnymi lesmi, ktoré dokončujú obnovu Jazierka Bardejovské Kúpele, plánujú aj obnovu oddychovej a rekreačnej zóny v okolí jazierka (drevené prvky, odpočívadla, altánky, mapy, koše, drevený mostík). Súčasťou by mal byť aj mini drevený park pre deti pri jazierku, prípadne mini lanový park v okolí jazierka. Pripravujú aj obnovenie turistických značení a trás, drevených turistických altánkov, exteriérových turistických máp, finančne podporia aj obnovu cyklochodníkov, turistických chodníkov a kultúrnych podujatí.

Kúpele pokoja

Samotné Bardejovské Kúpele sú situované v lesnom prostredí plnom kyslíka. Celý areál je udržiavaný a voľne prechádza do lesa. Bardejovské Kúpele boli v niektorých starších listinách označované za „kúpele pokoja“. V kúpeľoch sa nachádza pešia zóna a lesopark, ktoré ponúkajú pokoj a oddych od každodenného života. V areáli kúpeľov sa nachádza aj letné kúpalisko s vyhrievanou vodou, tenisové kurty a krytá tenisová hala, miniaturgolf, kyslíková dráha, turistické a cyklistické chodníky, Múzeum ľudovej architektúry – skanzen, kino, obchodné centrum.Medzi najnavštevovanejšie atrakcie kúpeľov, ktoré lákajú nielen našich klientov, ale aj obyvateľov okolia, patrí moderné Wellness SPA.

Lákavá história a kultúra

K najlákavejším destináciám regiónu OOCR „ŠARIŠ“- Bardejov patrí okrem Bardejovských Kúpeľov aj samotné mesto Bardejov a od vlani aj Svidník s Duklou. Medzi atrakcie regiónu patrí samotné centrum Bardejova so sochou kata, Bazilika minor Svätého Egídia, bývalá Mestská radnica – prvá stavba renesancie na území Slovenska s expozíciou Šarišského múzea, Pamätník holokaustu a Bardejovské suburbium – Stará synagóga. Atrakciami okolia Bardejova je aj zachovaných 7 gréckokatolíckych a 1 rímskokatolícky drevený kostol: Hervartov, Tročany, Krivé, Kožany, Lukov, Frička, Jedlinka, Mikulášová, Zboj. Obľúbený je aj Lesnícky náučný chodník ČIERNA MLÁKA v Bardejovských Kúpeľoch a tamojší Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry.

K atrakciám severovýchodného Slovenska patrí aj mesto SVIDNÍK, s jeho Vojenským múzeom a priľahlou externou expozíciou ťažkej vojenskej techniky. V meste Svidník sa nachádza aj Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry. V meste je vodný svet Aruthenia Svidník s krytými bazénami a wellness. K najnavštevovanejším miestam regiónu patrí Pamätník na Dukle.

Viac je na: www.kupele-bj.sk, www.bardejov.sk, www.svidnik.sk