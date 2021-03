Zjazd na lyžiach v ľudoprázdnom stredisku. RedBull video vyráža dych

Lyžiarske strediská sú ľudoprázdne, hotelové rezorty zatvorené, no snehová nádielka v Alpách priam ukážková. Video, ktoré sa pred pár hodinami objavilo na RedBull stránke nie je nijako extrémne odlišné od iných mnohých dych vyrážajúcich videí. No predsa je zaujímavé tým, s akou “drzosťou” skokan na lyžiach s padákom na chrbte prechádza z najvyšších miest strediska na tie nízke. Z hôr prechádza nižšie, na drzovku odskakuje na lyžiach po strechách so snehovou prikrývkou, ťukne si do fasády, alebo sa zvezie po lanovkových oceľových lanách. Ak ste nikdy nepočuli zvuk lyží jazdiacich po lanovkom lane, tak v tomto videu ho určite začujete.

RedBull chce byť férový? Prezrádza, že to nešlo tak ľahko

To najzaujímavejšie tvorí kratšiu poslednú časť videa. RedBull prezradí, že nešlo o nakrúcanie na jeden šup a už vôbec nešlo o nakrúcanie podľa prvotných predstáv. Aj športovci, hoci tí extrémni, sú len ľudia.