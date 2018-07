Pytliaci chceli v rezervácii loviť nosorožce, stihli ich zožrať levy

Pytliaci drasticky znižujú počty už i tak dosť ohrozených a chránených zvierat. Keď sa však príroda začne brániť, je otázne, do akej miery ide pozitívnu, či negatívnu správu. Skupina pytliakov sa v chránenom parku Sibuya v Juhoafrickej republike vydala na lov. Ich cieľom boli nosorožce. Koľko ich vlastne bolo a aké mali z minulosti už skúsenosti s nosorožcami je naozaj otázne. Očividne však nemali skúsenosti so svorkou levov. To jediné, čo po nich zostalo, bolo množstvo zakrvavených zvyškov tiel a výbava pytliakov.

ilustračná fotografia

Nález ochranárov bol prekvapujúci

Levy, ktoré v parku plnia prirodzenú úlohu ochrancov a sú aj pre park lepší ako strážne psy, museli pytliakov prekvapiť nepripravených. Nenašli totiž žiadneho zraneného, alebo mŕtveho leva. Len zvyšky tiel odhadom minimálne troch rôznych ľudí. To, že šlo o pytliakov, prezradili zásoby jedla na niekoľko dní, ako aj zbrane a náradie na odrezávanie nosorožích rohov. Tie sú totiž dôvodom, prečo zabijú celé zviera, hoci potrebujú na čiernom trhu predať len roh. Nič iné už z celého zvieraťa využiteľné nie je.

Množstvo zásob prezradilo to, že obeťami mohli byť pokojne všetky nosorožce v rezervácii. Vynárajú sa preto ironické poznámky o karme, ktoré sú v ich prípade na mieste. Vinníkov v sieti pytliakov a prekupníkov s rohovinou je však stále dostatok. Kľúčové postavy v tomto čiernom biznise zostali nedotknuté a tak je otázkou času, kedy si nájdu ďalších lovcov. Pravdou ale zostane, že pripravené budú aj levy.