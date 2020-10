Bezdomovec Jano z lesa sa vyjadruje ku Covid-19 a k politikom (video)

Zabávač Števo Hruštinec sa bežne venuje folklóru, svadbám a kultúrnym podujatiam. Sme však nesmierne radi, že siahol aj do vôd internetovej zábavy a reakcií na Covid, ktoré si človek s chuťou pozrie, pretože nebudú mať hlavu ani pätu a predsa mu to odpustíte. Pripravil novú postavu “človeka z ulice”, či skôr “z lesa”. Bezdomovec Jano, ako ho nazýva na Facebooku, je unikátna postava, ktorú sme tu doteraz nemali. Opilcov síce áno, no doteraz to nebola takto dôveryhodne stvárnená postava bez profesionálnych maskérov a aj bez vulgarizmov. Aj pri tomto nastavení dokázala vzniknúť vtipná, ironická a trefná postava.

Vyjadrovanie postavy, grimasy, gestikulácia, či kostým sú unikátne. Občasné chyby v artikulácii, typicky slovenské nespisovné výrazy a poznámky k politikom hodné možno aj skutočného jednoduchého človeka s lacným vínkom v zelenej plastovej fľaši, to všetko vytvára postavu, ktorú musíte vidieť. Tvár bezdomovca Jana a jeho príhovor stojí za tých pár minút.

Bezdomovec Jano sa prihovára politikom z lesa