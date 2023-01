Kanaďanka Vivien v TV dokumente objavuje svoj slovenský pôvod

Súkromná americká televízia BYU TV pripravila neobyčajný koncept dokumentárneho seriálu. Mladí ľudia, ktorých obaja rodičia nepochádzajú z USA, sa vydávajú do rodiska svojich rodičov, aby spoznali dôvody ich presťahovania, alebo úteku. Zaujímavý program, ktorý sa zameriava na 15 až 25 ročných ľudí narodených v Kanade a USA spolu s ich rodičom vycestuje do krajiny pôvodu. Jednou z nich je aj Vivien z kanadského Quebecu, ktorá spolu s mamou odchádza do Prešova. Spoznať rodisko jej mamy a tiež dôvody, pre ktoré odišla do USA. Hoci je pravdou, že oveľa silnejšie a zaujímavejšie príbehy by sme našli vo vzdialenejšej histórii, porovnávateľom a tým hlavným premýšľajúcim má byť mladá generácia.

Zažíva kontrast medzi USA a krajinou, z ktorej jeho vlastná polovica pochádza. Najmä však samotný televízny divák má možnosť nahliadnuť do iných krajín a tak trochu do neznáma. Hlavnou hrdinkou tak je Vivien, ale aj Simona, jej mama, ktorá opustila východné Slovensko – Prešov a ocitla sa za “veľkou mlákou”. Pri ceste na Slovensko spoznávajú mnohé slovenské tradície, kultúru a tiež niekoľko krásnych miest. Dokument pritom zachycuje mnohé z týchto krás tak vizuálne atraktívnym spôsobom, že môže byť zaujímavou turistickou inšpiráciou pre americko-kanadský trh.

BYU TV a relácia How I Got Here

Univerzita Brighama Younga, ktorá je prevádzkovateľom neobyčajného konceptu neštátnej a teda súkromnej TV, no stále bez veľkej komercie založenej na hodnotách, má aj svoj neobyčajný názov tvorený názvom univerzity (BYU – Brigham Young University). V programe sa už mimo Slovenska objavili aj prvogenerační Američania s rodičom z Mexika, Chile, Izraela, 2x Zimbabwe, Ghany, Talianska aj Zambie. Relácia s trefným názvom How I Got Here (Ako som sa tu ocitol) má svoje oficiálne stránky a epizódy na: https://www.byutv.org/how-i-got-here/episodes/season-1