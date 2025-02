Najhlbšie miesta, vrty, jaskyne a rokliny, kam siahli ľudia a vrtáky

Najhlbším vrtom na svete je Kolský superhlboký vrt, nachádzajúci sa pri meste Zapoľarnyj na Kolskom polostrove v Rusku. Vŕtanie sa začalo 24. mája 1970 a v roku 1989 dosiahlo hĺbku 12 262 metrov. Cieľom projektu bolo preskúmať hlboké vrstvy zemskej kôry a nájsť predpokladanú hranicu medzi žulovou a čadičovou vrstvou. Vysoké teploty a technické problémy však nakoniec viedli k ukončeniu projektu. Vrt sa spájal s mnohými mýtmi, dezinformáciami a hovorilo sa o otvorení brány do pekla, sprístupnení zeme diablom. Ba chytili sa toho aj autori poviedok sci-fi a hororov. Fascinujúce je už vôbec to, do akej hĺbky sa človek dostal.

Ľudstvo sa počas svojej histórie snažilo preniknúť čo najhlbšie do útrob Zeme prostredníctvom rôznych vrtov, baní a prieskumov jaskýň. Pri hľadaní surovín, nerastného bohatstva, ale napríklad aj pri cielenom skúmaní podložia a pre vedecké účely. Vždy je dobré poznať riziká, ktoré sa ukrývajú v hlbokom podzemí. Nie vždy teda za hlbokými vrtmi stojí záujem o ťažbu ropy a zemného plynu. Inokedy je to priamym cieľom. Tieto snahy nám poskytli cenné poznatky o geologickej štruktúre našej planéty a zároveň predstavujú významné technické úspechy.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy