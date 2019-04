V našich bytoch je množstvo rakovinového azbestu, ale nikto to nerieši - ZN.SK

Záujmy spoločnosti sú orientované vždy na aktuálne problémy a trendy. Boj proti plastom, vyrážanie do ulíc, voľby. Azbest, banalita, na ktorú upozorňuje nejeden článok, sa ale nestáva pre svoju neustálu aktuálnosť závažnou témou, pritom by mala. Azbest je nebezpečná látka, ktorú v mylnej predstave neškodnosti a využiteľnosti v minulosti používali stavebníci v bytových domoch aj v bežných rodinných domoch. Dnes na neho narážajú pri rekonštrukciách a čudujeme sa, koľko rakoviny je okolo nás. Zomierajú ľudia, naši blízky, ľudia s oslabenou imunitou a nemuseli nikam chodiť. Stačilo sedieť na záchode, alebo sa umývať v kúpeľni…

…v bežnej bytovke na bratislavskom sídlisku.

Azbest v našich bytoch

Karcinogénny azbest je nebezpečnou látkou, ktorej nebezpečnosť sme si uvedomili až neskoro. V čase, keď ho používali namiesto sadrokartónu, máme z neho postavené dvierka nad toaletou, je ním vyplnený priestor stúpačiek, vyrobené rúry, rozvody, ba čo je najabsurdnejšie, vyrobené sú z neho aj rúry vedúce ventiláciu do toaliet a kúpeľní. Azbest, ktorému stačí prúdenie vzduchu, aby uvoľňoval karcinogénne vlákna, hladko dostane to nebezpečné do ovzdušia miestnosti v ktorej sme.

Azbest sa dodnes nachádza na veľkom množstve miest, pritom my sami často ani nevieme rozoznať azbest od iného materiálu. Nejeden sused na vidieku má strechu z eternitu, štvorcových plochých škridlí, ktoré obsahujú azbest a sám netuší nič o jeho nebezpečnosti. Skladovanie, ale aj zhadzovanie eternitu má svoje pravidlá. Inak sa dopúšťate vážneho enviromentálneho trestného činu, alebo ohrozujete verejné zdravie, čo je na želiezka. V bytoch je to o to horšie, že ľudia, ktorí nemusia mať vzťah kk bývaniu, neustálym prerábkam a nepoznajú materiály, si navŕtajú dierku pre metlu do toalety a okolo seba rozprášia mimoriadne silnú dávku počiatku rakoviny.

Rekonštrukcie starších bytov a riziká náletu azbestu

Každý sa raz dostaneme do štádia, kedy budeme prerábať starší byt. Nedá sa existovať v starom, takže je len otázkou času, kedy siahnete aj po rozpadajúcom sa materiáli, ktorý tvorí strop, budú vám meniť stúpačky, ak ešte nemenili. Akákoľvek manipulácia rozprašuje karcinogénne vlákna. Najhorší nápad je vylamovanie a hádzanie s akýmkoľvek materiálom, ktorý obsahuje azbest. Na Slovensku je však bežné eternit spúšťať priamo z ostrechy, nech kúsky lietajú po celom dvore a karcinogény po celej dedine.

Je dokonca bežné vysekávať azbestové dosky, čo je asi podobný nápad, ako sekať krompáčom do leteckej bomby. Kým tam prichádza smrť hneď, pri druhom prípade o niekoľko mesiacov. Nepovažujeme to pritom za problém, keďže akousi zvláštnosťou je smrť na rakovinu pľúc vždy prisudzovaná aj ovzdušiu, cigaretám, zlej životospráve a konkrétny dôvod je odrazu menej pravdepodobný.

Problém azbestu je, že nie je problémom

Problémom je, že celá vec nie je problémom. Neexistuje iniciatíva, ktorá by dokázala ľudí informovať a varovať. Upozorniť na presný postup. Bežný obyvateľ bytovky netuší, ako narábať s azbestom. Preto sa azbestová doska môže objaviť v stavebnom odpade, alebo rozlámaná v kontajneri. Je úplne bežné, že o azbeste nemajú poňatia ani niektorí pracovníci pracujúci na prerábkach domov. Nie každý azbest je vidieť.

Neexistuje jasný postup ako postupovať pre bežného obyvateľa, ak niečo také doma má. Neexistuje dokonca ani len rýchla pomoc, prvý kontakt, miesto, povedomie, akási istota, alebo postup, kam volať pre overenie a merania. Až keď nás niekto upozorní, že ide o azbest, alebo v momente, keď máme pochybnosti, môžeme kontaktovať spoločnosť venujúcu sa likvidácii azbestu. Sami, na svoje náklady. Je celkom jedno, či ste byt kúpili od mesta, alebo niekoho pred rokom alebo dvoma. Likvidácia azbestu je mimoriadne komplikovaná záležitosť z pohľadu bežného obyvateľa bytu. Azbest totiž uniká pri prúdení vzduchu, pri manipulácii, otieraní, vŕtaní, búchaní, alebo len pri presúvaní. Rizík je mnoho, pomoc ale nulová. Bezplatná už vôbec.

Likvidácia azbestu je finančne náročná vec. Aj preto sa stretávame s čiernymi skládkami, kde niekto vysype po častiach všetok eternit zo svojho humna. Odrazu sa azbestová rúra nachádza niekde pod lesom, alebo sa azbestová doska povaľuje niekde v záhrade. Možnosťou, ako zabrániť katastrofám, je lepšie povedomie, ľahší prístup k pomoci a ideálne vládny program venovaný očistení našich domácností od azbestu.

Nepovažujeme ho za jednoznačného vinníka našich problémov. Aj pre nájomných vrahov by bolo ideálne fúknuť na svoju obeť zázračný prášok, nebyť v žiadnom podozrení a počkať pár mesiacov, či rokov, než obeť skoná sama od seba. Za ten čas samozrejme neexistuje presný údaj, že 27. januára 2018 o 16:30 ste odčítali vodomery a len mierne ohli dvierka nad toaletou. Stačilo sa zhlboka nadýchnuť a zopakovať si to ešte raz v lete, keď ste buchli do zle zatvorených dvierok. Údajom je len počet chemoterapií a dátum, kedy si príde rodina a priatelia poplakať. Problém s azbestom si začneme všímať až, keď začne zaujímať médiá. Tak teda…