Falošný agent CIA vydiera ľudí online o 10 000 USD cez BitCoin - ZN.SK

Sedíte doma za svojim počítačom na Slovensku a čítate email v ktorom vás vydiera agent CIA a žiada 10 000 USD. Zdá sa to ako fikcia z nejakej lacnej krimi poviedky? Prečo nie realita? Email, ktorý neprepadne do emailového spamu, sa ocitne medzi prijatou poštou a doslova informuje o nasledovnom.

foto: hoax.sk

Prípad vyšetrovania detskej pornografie pod číslom XX

Máme všetky údaje o tebe

Pracujem na prípade s viac ako 2000 jednotlivcami podozrivými z detskej pornografie v 27 krajinách

Dáta, ktoré proti tebe použijeme sú…

Prvé zatknutie je naplánované na 8. apríla 2019 (neuvádzajú, kedy príde druhé zatknutie a tretie.)

Som jeden z ľudí, ktorí majú prístup k spisu a môžem všetky dôkazy proti tebe zmazať.

Ak chceš, aby som to zmazala, pošli mi 10 000 amerických dolárov cez bitcoin na túto adresu.

Deadline máš 27. Marca 2019

Podobné emaily vydierajúce cez BitCoin sú už známe

Ak ste aj vy dostali takýto email, ktorý vyzerá ako reálna výzva, žiaden strach. Podvodné emaily, ktoré dnes prichádzajú už nejaký čas so žiadosťou o zaslanie 350, 700, 750 USD a podobne cez BitCoin posielajú emaily zámerne hromadne. Vždy sa nájde nejaká obeť, ktorá uverí tomu, že jej hrozia problémy. Vydieranie cez bitCoin je o to zaujímavejšie, že je takmer nemožné ho odsledovať a vypátrať. Aspoň v súčasnosti. Kam sa ale obrátiť, keďže email prišiel z adresy vašej a akákoľvek reakcia príde len vám? Nikde. Na takéto emaily nereagujte. Iný prípad je ten dnešný.

Koncept emailu z CIA

To, čo prichádza zo CIA z adresy „jazminoshea@eosj.cia-gov-it.tk“ je zaujímavé tým, že ide o mimoriadne trúfalú sprostosť. Agent CIA, ktorý porušuje pracovnú disciplínu a ide si privyrobiť? Ale no tak, naozaj? Zo služobného emailu s logom CIA? Na vyvolanie nejakého strachu to možno zaberie na bohatého chlapíka s polovičným mozgom. Nie na ešte zdravo premýšľajúceho človeka, ktorému nesedí niekoľko faktov.

Aká detská pornografia? Čo ak je adresát na starších ako je on sám?

Kontaktujú aj emailové adresy, ktoré sa nijako nespájajú s činnosťou na internete

Vystopovali aj adresu do vášho zamestnania, napriek tomu, že adresátom je nezamestnaný

BitCoin a podmieňovanie na spôsob vyhrážania, už to je trestný čin a pomerne slušný vzhľadom na 10 tisícovú sumu. Uvedené číslo je bitcoin adresa vydierača: 3Bhpg2shqhjXq5tCKrM2x3SRx2vrUofMiK

Naozaj toto posielajú na Slovensko, do krajiny, kde 10 000 USD znamená mimoriadne veľa.

Snaha o pekný vzhľad emailu naozaj nestačí. Toto formátovanie nie je formátovanie bežného emailu odoslaného z outlooku, ale je klasickým príkladom newsletter formátovania. Súčasťou prílohy je viacero log toho istého. CIA. Pravdepodobne infikované nejakým vírusom. Obrázky z neznámych príloh jednoducho neodporúčame otvárať. Môžu obsahovať skrytý sledovací kód, vďaka ktorému budúci takýto email môže obsahovať aj nejaké presnejšie dáta, navštívené stránky a podobne. V takých prípadoch hackri naozaj môžu vzbudiť podozrenie, že sú nie len vo vašom počítači ale aj v hlave. Na vyvolanie dojmu pritom stačí pár detailov.