Poľské kvarteto Tulia prespievalo Mettalicu Nothing Else Matters

Poľská spevácka štvorica Tulia, ktorá sa zameriava hlavne na folklórnu nôtu, je v rodnom Poľsku známa pomerne dobre. V našich končinách sa však predsa len ujala jedna z ich skladieb, možno preto, že ide o tak dôverne známy hit Nothing Else Matters od skupiny Metallica, že jednoducho vzbudzuje záujem. So silným folklórno-poľským prízvukom na amerických slovíčkach síce poznať, odkiaľ dievčatá sú, no dokážeme to odpustiť. Skladba, ktorá zaujala ľudí na sociálnych sieťach aj v našich končinách je priamo tu.

Tulia – Nothing Else Matters



Folklór a Nothing Else Matters

Skladba, ktorú každý zo začínajúcich hráčov pozná pri ladení gitary aj pre určitú jednoduchosť počiatočných tónov, sa dočkala mnohých prerábok. My za celé roky pokladáme za najlepšiu verziu na cimbale od rumunského hudobníka s mimoriadnym citom pre detaily pôvodnej skladby.