Vladimír Šifra a jeho úchvatné časozberné video z Podpoľania - ZN.SK

Fotograf Vladimír Šifra má za sebou už niekoľko časozberných videí. To posledné zachytáva Podpoľanie. Nadchne pre časozberný záber namierený do dolín, do terasových políčok, na hory a kopcovitý terén, v ktorom nachádza ranné hmly, oblaky, aj putovanie Slnka v nie celkom bežnom pohybe. Vidíme totiž, ako sa naozaj víri v krajine vzduch, čo voľným okom nevidíme.

Časozberné video zachytáva krajinu pod južnými a severnými svahmi Poľany, v častiach Hriňovských lazov a nad obcou Povrazník. Vzniklo z úcty k zachovaniu tradícií i k vnútornému vzťahu bohatstva tohto miesta, ktoré je pre autora nevyčerpateľnou inšpiráciou.

Potešte sa aj vy pohľadom na Podpoľanie v trochu inom pohybe