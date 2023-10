Podstatné informácie, ktoré by ste mali vedieť o elektrocentrálach

V dnešnom svete považujeme všetci veľmi veľa vecí za samozrejmosť. K tomu patrí samozrejme aj elektrina. Nezamýšľame sa nad tým, že je, proste ju automaticky používame, zapíname si svetlo, spotrebiče, kúrime a tak by sme mohli pokračovať aj ďalej. Ale zamýšľali ste sa niekedy už aj nad tým, že by ste museli fungovať bez elektriny? Napríklad, by bola hlásená nejaká dlhá odstávka, poprípade by sa stalo niečo, čo by narušilo príjem elektriny na viac ako 24 hodín, alebo nehovoriac o tom, že by nastala nejaká katastrofa.

Tá predstava je pochopiteľne ťažká a možno aj desivá, pretože by ste sa museli vzdať svojich telefónov, pohodlia, tepla poprípade klímy, jedlo v chladničke by zrejme nevydržalo a pokiaľ by ste nemali ohnisko alebo plynovú bombu, nemali by ste si možno ani kde navariť. A presne pre tieto prípady sú prístupné záložné zdroje elektrickej energie v podobe elektrocentrál. Ak ste o nich ešte nepočuli, určite by ste si tento článok mali prečítať, pretože tento pomocník sa vám môže niekedy zísť.

Čo je teda elektrocentrála?

Ako ste sa už mohli dočítať vyššie, v skratke je to záložný zdroj elektrickej energie. Avšak, poďme si o nich povedať niečo viac. Známa aj pod pojmom elektrický generátor, je v podstate také zariadenie, ktoré sa skladá zo spaľovacieho motora a generátora, slúžiacich na produkciu elektrickej energie. Je to nesmierne užitočné zariadenie v situáciách, keď nie je možný prístup k bežnej elektrickej sieti. Napríklad pri neočakávanom výpadku elektrickej energie ju môžete veľmi jednoducho pripojiť k domácnosti, a tak okamžite obnoviť prístup k elektrine.

Avšak, je potrebné povedať, že jej význam nespočíva len v riešení problémov v domácnosti. Elektrocentrály sa veľmi často využívajú na takých miestach, kde nie je možnosť pripojiť sa k tradičnej elektrickej sieti, ako napríklad chaty, horské a odľahlé oblasti, kempy, festivaly a hudobné koncerty, ktoré sú veľmi často organizované na odľahlejších miestach, ako sú napríklad lúky a podobne. Obrovské využitie majú tiež v nemocniciach alebo na miestach im podobným, kde sú niektorí ľudia závislí od elektrickej energie, nakoľko sú napríklad napojení na prístroje. V týchto prípadoch ich život závisí práve na elektrine. Čiže všetky takéto inštitúcie musia byť vybavené náhradnými zdrojmi elektrickej energie.

Všeobecne by sme mohli povedať, že sú elektrocentrály skutočnými hrdinami, ktorí nám zabezpečia elektrickú energiu vo chvíľach, kedy ju najviac potrebujeme.

Dva základné druhy elektrocentrál

Elektrocentrály existujú v rôznych formách a veľkostiach, aby mohli spĺňať rôzne potreby. Najzákladnejšie delenie je do týchto dvoch kategórií:

Mobilné elektrocentrály: Tieto elektrocentrály sú prenosné a často sa používajú v situáciách, kde je potrebné rýchlo poskytnúť elektrickú energiu na miestach, kde nie je prístup k tradičným elektrickým sieťam. Používajú sa na koncertoch, športových udalostiach a rôznych podujatiach, aby zabezpečili elektrickú energiu pre osvetlenie, zvuk, obraz a iné. Môžu byť tiež aj menšie, ktoré si môžete zaobstarať aj vy do svojej domácnosti, v prípade, že by ste sa stretli so situáciou, kedy by ste potrebovali záložný zdroj.

Stacionárne elektrocentrály: Tieto elektrocentrály sú často inštalované na miestach, kde je potrebná spoľahlivá dodávka elektrickej energie. Môžu slúžiť ako záložné zdroje energie pre nemocnice, priemyselné parky, alebo na miestach, kde je elektrina nevyhnutná pre plynulý chod.

Delenie elektrocentrál podľa paliva

Je samozrejmé, že elektrocentrály musia na niečo fungovať. Do elektrocentrál sa teda dáva palivo a delia sa do 6 základných kategórií, na základe čoho sú poháňané.

Dieselové

Elektrocentrály s dieselovým pohonom (teda na naftu), predstavujú na prvý pohľad masívnejšie a robustnejšie zariadenia, ktoré sú obvykle koncipované pre pohon trojfázových spotrebičov a strojov. S týmto typom elektrocentrál sa môžete najčastejšie stretnúť v priemyselných parkoch a prostrediach, na staveniskách a podobne. Taktiež sa však môžu používať aj ako záložný zdroj elektrickej energie pre celé domácnosti.

Benzínové

Elektrocentrály, ktoré fungujú na báze benzínu, patria medzi najbežnejšie typy. Čo sa týka samotného benzínu, obvykle využívajú Natural 95, aby vyprodukovali potrebnú elektrickú energiu. Typickou vlastnosťou, ktorú má táto elektrocentrála, je kompaktný dizajn, menšie rozmery a ľahká hmotnosť, čím sa odlišuje od iných variantov.

Tieto elektrocentrály sú optimálne pre krátkodobé použitie a menej náročné prevádzkové podmienky. Nachádzajú svoje uplatnenie v domácnostiach a záhradách, kde slúžia ako dočasné energetické zálohy, napríklad na napájanie chladničiek, mrazničiek, domácich vodných čerpadiel a iných podobných spotrebičov. Väčšinou sú vybavené jednofázovými elektrickými zásuvkami.

Olejové

Tieto elektrocentrály využívajú ako svoje palivo špeciálny typ oleja. Elektrocentrály, ktoré fungujú na základe použitia oleja sú relatívne zriedkavé vo využití v domácnostiach. Najčastejšie sa používajú vo veľkých priemyselných komplexoch a na staveniskách.

Hybridné

Hybridné sa nazývajú presne preto, že disponujú schopnosťou spaľovať tri rôzne druhy palív. Konkrétne LPG, zemný plyn, benzín Natural 95. Týmto spôsobom hybridné elektrocentrály predstavujú ideálny zdroj elektrickej energie pre domácnosti, menšie stavebné projekty a chaty, pri ktorých potrebujete zabezpečiť spoľahlivý a neustály prístup k energii.

Plynové

Plynové elektrocentrály, pracujú s palivom, ako je LPG (propán-bután) alebo NG (zemný plyn), predstavujú energetické riešenie, ktoré sa výkonnostne podobajú benzínovým elektrocentrálam. Oproti nim však vynikajú svojou ekologickou a ekonomickou efektivitou, čím zabezpečujú menej zaťažujúcu prevádzku.

Akumulátorové

Elektrocentrála s akumulátormi získava energiu z elektrickej siete, a je pomerne zriedkavým riešením. Jej hlavnou výhodou je, že pracuje veľmi ticho. Táto technológia je čoraz viac akceptovaná ako udržateľný spôsob zabezpečenia elektrickej energie v rôznych aplikáciách a postupne sa rozvíja.