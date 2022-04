Fascinujúci seriál Vývoj na Viasat Nature a inšpirácia prírodou

Už v apríli sa na obrazovkách televíznej stanice Viasat Nature objaví nový seriál s názvom Vývoj, ktorý v sebe kombinuje divokú prírodu a dobrodružstvo s futuristickou vedou.

Inšpirácia prírodou

Dokumentárny seriál moderovaný biológom Patrickom Aryee, nás zavedie do zaujímavého prostredia sveta biomimikier s otázkou či by nám jedinečné spôsoby adaptácie a prispôsobenia sa sveta zvierat mohli pomôcť s budúcimi riešeniami niektorých z našich najpálčivejších otázok. V programe sa dozviete, akými prekvapivými spôsobmi sa zvieratá po celom svete chránia a bránia tak, že na to nestačia ani naše najmodernejšie technológie. Za dobrodružstvom sa vydáme s expertami, ktorí sa vo svojej práci opierajú o ľudskú vynaliezavosť. S prieskumníkmi, stíhacími pilotmi, vedcami, ale aj vynálezcami sa dostaneme k informáciám o prekvapivých inováciách.

Seriál využíva diela umelcov, ktorý získali ceny Emmy a dotvárajú atmosféru pri odhaľovaní skrytého génia prírodných prispôsobení a potenciálnych svetov budúcnosti. Seriál sa na fascinujúcu vynaliezavosť zvierat a rastlín pozerá prostredníctvom šiestich epizód s výpovednými názvami: „Preskúmať“, „Prežiť „Liečiť“, „Chrániť“, „Presunúť“ a „Obnoviť“. Postupne sa tak stretneme napríklad s hubami odolnými voči radiácii, morskými slimákmi, ktorí sa živia slnečnou energiou, takmer neporaziteľnými švábmi, tajomnými chobotnicami alebo úžasnými regeneračnými schopnosťami mnohých ďalších zvierat. Dozvieme sa, ako sa tieto živočíchy chránia, regenerujú a liečia, jednoducho ako prežívajú. Následne budú pre Patricka a jeho tím tieto superschopnosti slúžiť ako inšpirácia pre naše technologické inovácie.

Celé natáčania zabralo približne 15 týždňov a znamenalo cestovanie štábu po štyroch kontinentoch. Jednotlivé diely boli natočené v Namíbii, Jordánsku, Veľkej Británii a desiatich amerických štátoch: od Havaja po Floridu.

Biológ Patrick Aryee

Hlavná hviezda programu, Patrick Aryee, je biológ a moderátor dokumentov o prírode. Spolupracoval na niekoľkých významných produkciách BBC, napríklad aj na programoch Attenborough – 60 rokov v divočine, Madagaskar alebo Zamrznutá planéta. Na rovnakých programoch sa podieľal aj svetoznámy dokumentarista a biológ Sir David Attenborough.

Tvorcovia seriálu Vývoj seriálu Rob Sixsmith, laureát ceny BAFTA, je zase známy vďaka spolupráci s hviezdami ako Bear Grylls, Ed Stafford a Levison Wood. Jeho najnovší dokumentárny seriál pre Netflix obletel svet a stal sa hitom v mnohých štátoch Ázie a to najmä v Južnej Kórei.

Dokumentárny seriál Vývoj si budete môcť pozrieť už 11.4. o 19:00 na televíznej stanici Viasat Nature.